Magdalena Fręch - Laura Siegemund na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Magdalena Fręch jest w Wuhan na zwycięskiej ścieżce. W turnieju rangi WTA 1000 53. w rankingu Polka zanotowała już dwie wiktorie. W pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową, natomiast w meczu drugiej fazy Czeszka Karolina Muchova skreczowała przy prowadzeniu Fręch 7:6(1), 4:1.

Teraz zawodniczka z Łodzi gra o awans do ćwierćfinału prestiżowych chińskich zmagań. Jej przeciwniczką jest 57. na światowej liście Laura Siegemund. Niemka w Wuhan awansowała po kreczu Ukrainki Dajany Jastremskiej i zwycięstwie nad rozstawioną z "5" Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Do tej pory Fręch i Siegemund mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open 2019 Niemka wygrała w trzech setach, natomiast w 2020 - podczas kwalifikacji do zawodów w Doha - poradziła sobie z Polką w dwóch partiach.

