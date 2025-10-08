Nowi trenerzy, wielkie oczekiwania. W TAURON Lidze sporo niespodzianek już przed startem
Przed nami start sezonu TAURON Ligi 2025/2026. Najlepsze kobiece kluby siatkarskie w Polsce znów staną do walki o mistrzostwo kraju. Nie brakuje wielkich oczekiwań i nowych twarzy na ławkach trenerskich. Kto będzie odpowiadał za wyniki poszczególnych drużyn?
Sensacyjny duet na ławce KS DevelopRes Rzeszów
Spore nadzieje mają kibice z Rzeszowa. Ich KS DevelopRes przystąpi do obrony mistrzowskiego tytułu i znajduje się w gronie faworytów. Dobre wyniki ma zagwarantować duet trenerski Cesar Hernandez Gonzalez i Jelena Blagojević. Czy połączenie doświadczenia szkoleniowca oraz znakomitej przed laty siatkarki zda egzamin i rzeszowianki od początku będą regularnie wygrywać?
Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez w ostatnich latach prowadził Neptunes de Nantes, a także przez 12 lat pełni funkcję asystenta w kobiecej reprezentacji Hiszpanii.
Adrian Chyliński odpowiada za przebudowę ŁKS Commercecon Łódź
Rolę pierwszego trenera ŁKS Commercecon Łódź na początku sezonu 2025/2026 będzie pełnił Adrian Chyliński. Szkoleniowiec ten zastąpił na stanowisku Przemysława Kawkę, z którym pożegnano się zaledwie po miesiącu.
Pod koniec poprzedniej kampanii za sterami ŁKS-u zasiadali kolejno Alessandro Chiappini i Zbigniew Bartman. Przed Adrianem Chylińskim trudne zadanie.
Stabilizacja w PGE Budowlanych Łódź. Bez zmian także w BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w drużynie PGE Budowlanych Łódź, gdzie postawiono przede wszystkim na stabilizację. Na stanowisku trenera pozostał Maciej Biernat, dzięki któremu w ostatnich latach zespół dołączył do ścisłej krajowej czołówki. Szkoleniowiec z klubem z Łodzi związany jest od 2014 roku, przy czym od 2022 roku pełni funkcję pierwszego trenera.
Zmian nie doświadczymy również w drużynie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, która poprzedni sezon zakończyła na czwartej pozycji. Posadę trenera zachował Bartłomiej Piekarczyk i ponownie ma walczyć o podium. Choć nie udało się wywalczyć medalu w poprzedniej kampanii, to jednak drużyna dokonała kilku ciekawych zmian i ma spore ambicje.
Tylko jeden Włoch na ławce trenerskiej w TAURON Lidze
Sezon 2025/2026 TAURON Ligi rozpocznie się z tylko jednym Włochem na ławce trenerskiej. Martino Volpini odpowiadać będzie za wyniki zespołu Metalkas Pałac Bydgoszcz. Trener kontynuuje pracę w Bydgoszczy po tym, jak w sezonie 2023/2024 był opcją awaryjną. Spisał się jednak na tyle dobrze, że w minionej kampanii drużyna kończyła sezon na szóstej pozycji. W obecnych rozgrywkach chce kontynuować dobrą passę pod wodzą utalentowanego trenera.
Kto jeszcze zasiądzie na ławce trenerskiej w TAURON Lidze?
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich trenerów, którzy rozpoczną sezon TAURON Ligi w poszczególnych klubach:
KS DevelopRes Rzeszów - Cesar Hernandez Gonzalez,
ŁKS Commercecon Łódź - Adrian Chyliński,
PGE Budowlani Łódź - Maciej Biernat,
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Bartłomiej Piekarczyk,
MOYA Radomka Radom - Jakub Głuszak,
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Martino Volpini,
ITA TOOLS Stal Mielec - Miłosz Majka,
LOTTO Chemik Police - Dawid Michor,
UNI Opole - Bartłomiej Dąbrowski,
#VolleyWrocław - Wojciech Kurczyński,
Sokół & Hargic Mogilno - Mateusz Grabda,
ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Bartosz Kujawski