Nowi trenerzy, wielkie oczekiwania. W TAURON Lidze sporo niespodzianek już przed startem

Sensacyjny duet na ławce KS DevelopRes Rzeszów

Spore nadzieje mają kibice z Rzeszowa. Ich KS DevelopRes przystąpi do obrony mistrzowskiego tytułu i znajduje się w gronie faworytów. Dobre wyniki ma zagwarantować duet trenerski Cesar Hernandez Gonzalez i Jelena Blagojević. Czy połączenie doświadczenia szkoleniowca oraz znakomitej przed laty siatkarki zda egzamin i rzeszowianki od początku będą regularnie wygrywać?



Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez w ostatnich latach prowadził Neptunes de Nantes, a także przez 12 lat pełni funkcję asystenta w kobiecej reprezentacji Hiszpanii.

Adrian Chyliński odpowiada za przebudowę ŁKS Commercecon Łódź

Rolę pierwszego trenera ŁKS Commercecon Łódź na początku sezonu 2025/2026 będzie pełnił Adrian Chyliński. Szkoleniowiec ten zastąpił na stanowisku Przemysława Kawkę, z którym pożegnano się zaledwie po miesiącu.



Pod koniec poprzedniej kampanii za sterami ŁKS-u zasiadali kolejno Alessandro Chiappini i Zbigniew Bartman. Przed Adrianem Chylińskim trudne zadanie.

Stabilizacja w PGE Budowlanych Łódź. Bez zmian także w BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w drużynie PGE Budowlanych Łódź, gdzie postawiono przede wszystkim na stabilizację. Na stanowisku trenera pozostał Maciej Biernat, dzięki któremu w ostatnich latach zespół dołączył do ścisłej krajowej czołówki. Szkoleniowiec z klubem z Łodzi związany jest od 2014 roku, przy czym od 2022 roku pełni funkcję pierwszego trenera.



Zmian nie doświadczymy również w drużynie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, która poprzedni sezon zakończyła na czwartej pozycji. Posadę trenera zachował Bartłomiej Piekarczyk i ponownie ma walczyć o podium. Choć nie udało się wywalczyć medalu w poprzedniej kampanii, to jednak drużyna dokonała kilku ciekawych zmian i ma spore ambicje.

Tylko jeden Włoch na ławce trenerskiej w TAURON Lidze

Sezon 2025/2026 TAURON Ligi rozpocznie się z tylko jednym Włochem na ławce trenerskiej. Martino Volpini odpowiadać będzie za wyniki zespołu Metalkas Pałac Bydgoszcz. Trener kontynuuje pracę w Bydgoszczy po tym, jak w sezonie 2023/2024 był opcją awaryjną. Spisał się jednak na tyle dobrze, że w minionej kampanii drużyna kończyła sezon na szóstej pozycji. W obecnych rozgrywkach chce kontynuować dobrą passę pod wodzą utalentowanego trenera.

Kto jeszcze zasiądzie na ławce trenerskiej w TAURON Lidze?

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich trenerów, którzy rozpoczną sezon TAURON Ligi w poszczególnych klubach:

KS DevelopRes Rzeszów - Cesar Hernandez Gonzalez,

ŁKS Commercecon Łódź - Adrian Chyliński,

PGE Budowlani Łódź - Maciej Biernat,

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Bartłomiej Piekarczyk,

MOYA Radomka Radom - Jakub Głuszak,

Metalkas Pałac Bydgoszcz - Martino Volpini,

ITA TOOLS Stal Mielec - Miłosz Majka,

LOTTO Chemik Police - Dawid Michor,

UNI Opole - Bartłomiej Dąbrowski,

#VolleyWrocław - Wojciech Kurczyński,

Sokół & Hargic Mogilno - Mateusz Grabda,

ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Bartosz Kujawski

