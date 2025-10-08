Nowi trenerzy, wielkie oczekiwania. W TAURON Lidze sporo niespodzianek już przed startem

Siatkówka

Przed nami start sezonu TAURON Ligi 2025/2026. Najlepsze kobiece kluby siatkarskie w Polsce znów staną do walki o mistrzostwo kraju. Nie brakuje wielkich oczekiwań i nowych twarzy na ławkach trenerskich. Kto będzie odpowiadał za wyniki poszczególnych drużyn?

Nowi trenerzy, wielkie oczekiwania. W TAURON Lidze sporo niespodzianek już przed startem
fot. PAP
Na ławce trenerskiej klubu KS DevelopRes Rzeszów zasiądzie Cesar Hernandez Gonzalez

Sensacyjny duet na ławce KS DevelopRes Rzeszów

Spore nadzieje mają kibice z Rzeszowa. Ich KS DevelopRes przystąpi do obrony mistrzowskiego tytułu i znajduje się w gronie faworytów. Dobre wyniki ma zagwarantować duet trenerski Cesar Hernandez Gonzalez i Jelena Blagojević. Czy połączenie doświadczenia szkoleniowca oraz znakomitej przed laty siatkarki zda egzamin i rzeszowianki od początku będą regularnie wygrywać?


Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez w ostatnich latach prowadził Neptunes de Nantes, a także przez 12 lat pełni funkcję asystenta w kobiecej reprezentacji Hiszpanii.

Adrian Chyliński odpowiada za przebudowę ŁKS Commercecon Łódź

Rolę pierwszego trenera ŁKS Commercecon Łódź na początku sezonu 2025/2026 będzie pełnił Adrian Chyliński. Szkoleniowiec ten zastąpił na stanowisku Przemysława Kawkę, z którym pożegnano się zaledwie po miesiącu.


Pod koniec poprzedniej kampanii za sterami ŁKS-u zasiadali kolejno Alessandro Chiappini i Zbigniew Bartman. Przed Adrianem Chylińskim trudne zadanie.

Stabilizacja w PGE Budowlanych Łódź. Bez zmian także w BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w drużynie PGE Budowlanych Łódź, gdzie postawiono przede wszystkim na stabilizację. Na stanowisku trenera pozostał Maciej Biernat, dzięki któremu w ostatnich latach zespół dołączył do ścisłej krajowej czołówki. Szkoleniowiec z klubem z Łodzi związany jest od 2014 roku, przy czym od 2022 roku pełni funkcję pierwszego trenera.


Zmian nie doświadczymy również w drużynie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, która poprzedni sezon zakończyła na czwartej pozycji. Posadę trenera zachował Bartłomiej Piekarczyk i ponownie ma walczyć o podium. Choć nie udało się wywalczyć medalu w poprzedniej kampanii, to jednak drużyna dokonała kilku ciekawych zmian i ma spore ambicje.

Tylko jeden Włoch na ławce trenerskiej w TAURON Lidze

Sezon 2025/2026 TAURON Ligi rozpocznie się z tylko jednym Włochem na ławce trenerskiej. Martino Volpini odpowiadać będzie za wyniki zespołu Metalkas Pałac Bydgoszcz. Trener kontynuuje pracę w Bydgoszczy po tym, jak w sezonie 2023/2024 był opcją awaryjną. Spisał się jednak na tyle dobrze, że w minionej kampanii drużyna kończyła sezon na szóstej pozycji. W obecnych rozgrywkach chce kontynuować dobrą passę pod wodzą utalentowanego trenera.

Kto jeszcze zasiądzie na ławce trenerskiej w TAURON Lidze?

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich trenerów, którzy rozpoczną sezon TAURON Ligi w poszczególnych klubach:

 

KS DevelopRes Rzeszów - Cesar Hernandez Gonzalez,
ŁKS Commercecon Łódź - Adrian Chyliński,
PGE Budowlani Łódź - Maciej Biernat,
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Bartłomiej Piekarczyk,
MOYA Radomka Radom - Jakub Głuszak,
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Martino Volpini,
ITA TOOLS Stal Mielec - Miłosz Majka,
LOTTO Chemik Police - Dawid Michor,
UNI Opole - Bartłomiej Dąbrowski,
#VolleyWrocław - Wojciech Kurczyński,
Sokół & Hargic Mogilno - Mateusz Grabda,
ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Bartosz Kujawski

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 