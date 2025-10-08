Odważna deklaracja selekcjonera! "Po to tu przyjechaliśmy"

Nowa Zelandia zapewniła już sobie udział w przyszłorocznym mundialu, który odbędzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Ostatnie mecze o stawkę rozegrała w marcu. W ostatniej fazie eliminacji w strefie Oceanii mierzyła się m.in. z Fidżi (7:0) i Nową Kaledonią (3:0). Później przegrała trzy z czterech sparingów. We wrześniu dwukrotnie uległa Australii (0:1, 1:3).

Polska ostatni raz grała z Nową Zelandią 16 października 2002 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Biało-Czerwoni wygrali 2:0 po golach Krzysztofa Ratajczyka i Mariusza Kukiełki.

- Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, bo wiem, że Polska ma za rogiem mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Interesujące będzie więc to, jakie decyzje podejmie wasz trener. Czy wyjdzie na nas najsilniejszym składem, czy też da swoim podopiecznym odpocząć przed weekendem. Cokolwiek zrobi, ma wystarczającą głębię składu i wielu utalentowanych zawodników. To będzie wyzwanie, ale przyjechaliśmy tu, by wygrać. Mamy pozytywne nastawienie - powiedział Bazeley na konferencji prasowej.

Reprezentacja Polski zajmuje 36. miejsce w rankingu FIFA, a Nowa Zelandia jest 83. Najbardziej znanym nowozelandzkim piłkarzem jest napastnik Nottingham Forest Chris Wood, który od 17 lat gra w Anglii.

- Polska ma skład pełen bardzo dobrych piłkarzy, niektórzy z nich to topowi zawodnicy, jak Robert Lewandowski, Matty Cash czy Jakub Kiwior i inni, którzy są nam dobrze znani, gdyż grają w Premier League i innych najlepszych ligach na świecie - oznajmił selekcjoner Nowej Zelandii.

Mecz Polska - Nowa Zelandia rozpocznie się w czwartek w Chorzowie o godzinie 20.45.