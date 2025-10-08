Ostapenko wypaliła po meczu. Oto powód zejścia z kortu

Tenisistki, walczące w turnieju w chińskim Wuhan, muszą mierzyć się nie tylko z rywalkami, ale również z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Odczuwalna temperatura dochodzi do 40 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność przekracza 70%. W wielu meczach zawodniczki mają z tego powodu zauważalne problemy zdrowotne i kondycyjne.



ZOBACZ TAKŻE: Tenisistki nawet nie wyszły na kort! Iga Świątek poznała swoją kolejną przeciwniczkę



Do tej grupy zalicza się Jelena Ostapenko, która od początku spotkania z Rumunką, Soraną Cirsteą, nie wyglądała na zawodniczkę gotową walczyć o zwycięstwo. Pierwszego seta przegrała do zera, a drugiej partii już nie dokończyła. Następnie podzieliła się z fanami informacją o swoim staniem zdrowia.

"To był trudny dzień - doznałam dziś udaru cieplnego... Dziękuje wam Chiny za atmosferę, emocje i niesamowitą energię od publiczności. Bardzo mi przykro, że musiałam zakończyć mecz w ten sposób" - napisała na swoim Instagramie tenisistka.



Łotyszka to nie jedyna zawodniczka, która była zmuszona zejść z kortu w trakcie meczu. Swoich spotkań nie dokończyły również między innymi Brytyjka Emma Raducanu i Ukrainka Dayana Yastremska.

ST, Polsat Sport