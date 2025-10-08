Pajor na ustach hiszpańskich mediów! Tak piszą o Polce

Ostatnie tygodnie są niezwykle udane dla Pajor. Nie tak dawno miała okazję uczestniczyć na gali "Złota Piłka", czyli najbardziej prestiżowego plebiscytu piłkarskiego organizowanego przez UEFA i "France Football". W trakcie Polka wyszła na scenę, aby odebrać jako pierwsza piłkarka w historii nagrodę im. Gerda Muellera dla najlepszej napastniczki poprzedniego sezonu. Do tego w konkursie na najlepszą piłkarkę Europy zajęła wysokie ósme miejsce.

Pajor udowodniła swoją formę w starciu gigantów przeciwko Bayernowi. Tego typu konfrontacje zna doskonale jako wieloletnia zawodniczka niemieckiego VfL Wolfsburg. I tym razem klub ze stolicy Bawarii przekonał się o jej potencjale strzeleckim. Polka zdobyła dwie bramki, a FC Barcelona wygrała 7:1. Nie może zatem dziwić, że po końcowym gwizdku hiszpańscy żurnaliści byli pod wrażeniem postawy gospodyń.

Kapitan naszej reprezentacji trafiła na okładkę gazety "L'Esportiu", która napisała, że świetna postawa Barcelony nie pozostawia złudzeń, że mistrzynie Hiszpanii zamierzają ponownie powalczyć o triumf w Champions League. Podkreślono świetną skuteczność Pajor. Z kolei kataloński "Sport" mówi o "znakomitym" występie Polki, natomiast "Marca" o nieocenionej grze 28-latki, która przyczyniła się do tak wysokiej wygranej. Na koniec warto przytoczyć słowa "Mundo Deportivo" mówiące, że Pajor "wybrała się na polowanie na grube zwierzę z naładowaną strzelbą", przyznając, że każdy kontakt z piłką naszej zawodniczki był zagrożeniem dla piłkarek Bayernu.

Bilans Pajor w tym sezonie w barwach Barcelony to siedem meczów, siedem goli i trzy asysty.

