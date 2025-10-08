Polsat Futbol Cast - 09.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Przemysław Iwańczyk i Marek Wasiluk skupią się na reprezentacji Polski, która będzie po spotkaniu towarzyskim, a także przed kolejnym meczem w ramach eliminacji mistrzostw świata. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz w serwisie Polsat Box Go.

Eliminacje mistrzostw świata wchodzą w decydującą fazę. W polskiej grupie w czwartek czekają nas spotkania Finlandii z Litwą oraz Malty z Holandią. Polacy tego dnia zagrają towarzysko z Nową Zelandią.

 

O punkty podopiecznym Jana Urbana przyjdzie rywalizować w niedzielę. O godzinie 20.45 zagramy na wyjeździe z Litwą. Dla Biało-Czerwonych będzie to niezwykle istotne spotkanie. Pozostałe mecze Polska rozegra w listopadzie, najpierw u siebie z Holandią, a następnie na Malcie.

 

Czwartkowy Polsat Futbol Cast poprowadzą Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk.

 

Transmisja od godziny 22.45 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz w serwisie Polsat Box Go.

