Choć Polska "pauzuje" w tej kolejce, kadrowicze Jana Urbana nie mają czasu na odpoczynek. Już w czwartek, 9 października, zmierzą się w meczu towarzyskim z Nową Zelandią w Chorzowie.

Będzie to trzecia w historii konfrontacja obu reprezentacji. Bilans zdecydowanie przemawia na korzyść Biało-Czerwonych, którzy dotychczas raz wygrali i raz zremisowali z zespołem z Oceanii. Tym razem jednak większe znaczenie niż sam wynik będą miały obserwacje trenera Urbana i przegląd szerokiego zaplecza kadry.

Nowa Zelandia sześć razy triumfowała w Pucharze Narodów Oceanii, czyli mistrzostwach kontynentu, i czterokrotnie wystąpiła w Pucharze Konfederacji FIFA. Od 2023 roku trenerem drużyny narodowej i reprezentacji olimpijskiej (do lat 23) jest były angielski piłkarz Darren Bazeley, który w Nowej Zelandii kończył karierę zawodniczą, a rozpoczął szkoleniową.

Dla Jana Urbana, który objął kadrę w lipcu, będzie to trzecie spotkanie w roli selekcjonera, po udanych meczach eliminacyjnych z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). Dla porównania, jego dwaj poprzednicy, czyli Fernando Santos (2023) i pracujący na tym stanowisku prawie dwa lata Michał Probierz (2023-2025), nie mieli takiej okazji ani razu. Ten drugi zagrał wprawdzie towarzysko z Turcją w Warszawie (2:1) tuż przed Euro 2024, ale jest to federacja należąca do UEFA.

Ostatnim selekcjonerem, który mierzył się z odległymi geograficznie drużynami, był Czesław Michniewicz. 16 listopada 2022 roku prowadzona przez niego kadra wygrała w Warszawie na stadionie Legii 1:0 z Chile po golu Krzysztofa Piątka.

Polska - Nowa Zelandia. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia rozpocznie się w czwartek 9 października o godzinie 20:45. Kiedy tylko mecz się zakończy, podamy jego wynik w tym tekście.

ŁO, Polsat Sport, PAP