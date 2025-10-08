Prowadził Milan, teraz będzie pracował w Arabii Saudyjskiej. To już oficjalne

Conceicao w latach 2017-24 był trenerem FC Porto. Ze „Smokami” zdobył 11 trofeów: trzy mistrzostwa, cztery Puchary i trzy Superpuchary Portugalii oraz Puchar Ligi. W połowie sezonu 2024/25 podjął pracę w Milanie i sięgnął po Superpuchar Włoch. W Serie A „Rossoneri” zajęli jednak dopiero ósme miejsce, dlatego nie zdecydowano się przedłużyć kontraktu z Portugalczykiem.

ZOBACZ TAKŻE: Zmian sporo, hierarchia nienaruszalna

Al-Ittihad to obecny mistrz Arabii Saudyjskiej. Gwiazdami tego zespołu są m.in. Francuzi Karim Benzema, N'Golo Kante i Houssem Aouar oraz Brazylijczyk Fabinho. Trener Blanc stracił pracę 28 września po porażce 0:2 z Al-Nassr Rijad, w którym występuje Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Nowy trener Al-Ittihad został przedstawiony w filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych klubu.

- Zwycięstwo to nie kwestia wyboru. To ono nas definiuje. Przeciwnicy mogą się zmieniać, a ich sojusznicy upadać, ale mistrz pozostaje mistrzem. Jestem Sergio Conceicao i przybyłem, by budować chwałę Al-Ittihad – oświadczył w nagraniu Conceicao. Nie sprecyzowano długości kontraktu portugalskiego szkoleniowca.

Al-Ittihad w zeszłym sezonie zdobyło mistrzostwo i Puchar Arabii Saudyjskiej, a obecnie po czterech kolejkach z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje trzecie miejsce w lidze. Prowadzi Al-Nassr, które ma 12 pkt.