Przez pół roku oglądał mecze z trybun. Teraz czeka na debiut w kadrze

Ofensywny prawy obrońca był podstawowym graczem gliwickiej drużyny. Jesienią poprzedniego sezonu wystąpił we wszystkich 18 spotkaniach ligowych od pierwszej do ostatniej minuty. Zimą jego sytuacja się skomplikowała. Ówczesny trener Aleksandar Vukovic nie wziął go na zgrupowanie do Hiszpanii, a wiosną zawodnik już nie grał. Szkoleniowiec nie chciał tego szerzej komentować, mówił, że to kwestia na linii piłkarz – klub.



Zarząd Piasta w lutowym oświadczeniu wyjaśnił, że Pyrka nie podjął negocjacji w sprawie przedłużenia umowy, nie doszło też do transferu, mimo ofert zagranicznych (Europa i USA) w zimowym okienku transferowym. Władze klubu zadeklarowały, że były gotowe te propozycje zaakceptować.

Mimo tych zawirowań zawodnik wystąpił w turnieju finałowym młodzieżowych (do lat 21) mistrzostw Europy, latem przeniósł się do występującego w Bundeslidze FC St. Pauli, a we wrześniu Jan Urban powołał go po raz pierwszy na zgrupowanie „dorosłej” kadry. Wtedy nie zagrał w spotkaniach eliminacji MŚ z Holandią i Finlandią. W czwartek w Chorzowie być może zadebiutuje w towarzyskim mecz z Nową Zelandią.

- Mam nadzieję, że dostanę jakieś minuty. Jestem bardzo szczęśliwy z powołania i z tego, że mam szansę na debiut. Ciężko powiedzieć na jakiej pozycji, bo to decyzja trenera. Dla mnie nie ma problemu, czy to będzie lewa, czy prawa strona - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Pyrka.

Zaznaczył, że nie był rozczarowany tym, że już we wrześniu nie udało mu się zadebiutować.

- Tamte mecze były przecież bardzo ważne... Zresztą dla mnie, piłkarza po przejściach, już sam przyjazd na zgrupowanie drugi raz z rzędu to wielka duma – dodał.

Zawodnik, mimo młodego wieku, ma za sobą trudny okres.

- Przez te pół roku bez gry bardzo wspierali mnie rodzice, dziewczyna i menedżer. Miałem na początku moment zwątpienia, ale z czasem zrozumiałem, że trzeba przetrwać i zrobić kolejny krok. Musiałem to wytrzymać, co było największym wyzwaniem. Mentalnie jestem silniejszy niż rok temu. Wiedziałem, że muszę postawić na swoim i trafić do ligi "top 5" w Europie - przekazał.

Przyznał, że początek w Bundeslidze był dla niego bardzo trudny z racji braku gry wiosną i faktu, że trenował przede wszystkim indywidualnie.

- Na szczęście trafiłem na bardzo dobry okres przygotowawczy. Byliśmy na obozie w Austrii, rozegraliśmy wiele sparingów, co mi ułatwiło wejście do zespołu. Udało mi się szybko zadebiutować w Pucharze Niemiec, potem w lidze. Uważam, że jest jeszcze lekki deficyt w mojej dyspozycji, ale z czasem uda się go zniwelować. Jeszcze muszę popracować i będę gotowy na 90 minut – zadeklarował.

Podkreślił, że decyzja o przyjściu w 2020 roku ze Znicza Pruszków do Piasta była dobra, ale czuje pewien żal do gliwickiego klubu.

- Nie do końca wiem, co się wydarzyło. Miałem bardzo dobry okres w Gliwicach, bardzo się rozwinąłem przez te cztery i pół roku. Teraz też wciąż staram się sobie udowadniać, że jestem w stanie grać na jak najwyższym poziomie – podkreślił.

Nie ukrywał, że jego wspomnienia z gry na chorzowskim stadionie nie są dobre. W barwach Piasta przegrał tam z Ruchem Chorzów 0:3, a w "młodzieżówce" z Bułgarią 0:1. Jeśli wystąpi w czwartkowym spotkaniu z Nową Zelandią, będzie miał okazję poprawić ten niekorzystny bilans.

- Debiut w reprezentacji to moje marzenie. Może będzie do trzech razy sztuka... – zakończył z uśmiechem Pyrka

ST, PAP