Gdzie obejrzeć reportaż "Hokejowe Lwy Henryka Grutha"?

Henryk Gruth to jeden z najwybitniejszych reprezentantów Polski w hokeju na lodzie. Z bilansem 248 meczów w kadrze jest rekordzistą pod względem występów w drużynie narodowej. Czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, w 1988 roku w Calgary i cztery lata później w Alberville był chorążym polskiej ekipy olimpijskiej. 15 razy grał na mistrzostwach świata, z czego sześć razy w ówczesnej grupie A. Jako zawodnik w barwach GKS-u Katowice i GKS-u Tychy rozegrał 628 meczów w lidze polskiej. Pod koniec kariery - z przerwami - przez trzy sezony występował w szwajcarskim Zurcher SC.

Henryk Gruth po zakończeniu kariery został trenerem ówczesnej Tysovii, pracował też w niższych ligach niemieckich. W 1997 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie przez pierwsze dwa lata trenował St. Moritz i HC Thurgau. W 1999 roku rozpoczął pracę w ZSC Lions Zurych. Początkowo swój pobyt w Szwajcarii planował na kilka, a skończyło się na dwóch dekadach.

- Kiedy pojawiłem się w Zurychu w 1999 roku, to tutaj jeszcze nic się nie działo. Rozpoczęliśmy pracę od podstaw z młodzieżą i tworzenie "piramidy", której zadaniem było szkolenie młodzieży. Pierwsze mistrzostwo Szwajcarii, które zdobyłem z juniorami, to było w 2007 roku. Teraz, po 25 latach, nastąpił ogromny sukces, kiedy wszystkie grupy młodzieżowe wygrały krajowe mistrzostwo, a seniorzy wygrali Ligę Mistrzów oraz rozgrywki ligi szwajcarskiej. - mówi Henryk Gruth, który w latach 1999 - 2020 opracował i odpowiadał za cały system szkolenia w całej organizacji klubu ZSC Lions Zurych.

Wśród wychowanków Henryka Grutha jest wielu zawodników, którzy mają na swoim koncie występy w lidze NHL, igrzyskach olimpijskich czy medale mistrzostw świata. Mark Streit, Sven Andrighetto, Denis Malgin, Tim Berni, Dean Kukan, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev, Chris Baltisberger, Nicolas Baechler czy Patrick Geering to tylko kilku zawodników, którzy od najmłodszych lat dorastali pod okiem polskiego trenera.

- Marzę o tym, żeby kiedyś u nas w Polsce ktoś wymyślił, żeby chociaż 10 lat przeznaczyć na wdrożenie szkolenia, bo ludzie myślą, że za dwa lata będzie jakaś zmiana. Nie będzie, bo żeby cokolwiek zacząć, to trzeba dwóch lat, żeby stworzyć zespół ludzi, następnie stworzyć koncepcję i zacząć pracę. Przeszedłem właśnie taki proces i mogę o tym powiedzieć, że jestem świadomy tego, iż to jest właściwa droga. - podkreśla Gruth.

Nasz czterokrotny Olimpijczyk, który w 2006 roku, jako pierwszy Polak, został przyjęty do Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie - przez trzy lata prowadził pierwszy zespół seniorów ZSC Lions Zurych. Zdecydowanie najwięcej radości sprawiało mu szkolenie młodzieży. Z ekipą "Lwów" siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Szwajcarii w kategorii juniorów. Opracowana przez niego koncepcja szkolenia młodzieży w całej organizacji klubu ZSC Lions do dzisiaj jest wykorzystywana nie tylko w Zurychu, ale i praktycznie we wszystkich szwajcarskich klubach. Reprezentacja Szwajcarii w dwóch ostatnich latach zdobywała srebrne medale mistrzostw świata, a w kadrze "Helwetów" było wielu wychowanków Henryka Grutha. W 2020 roku, po dwudziestu jeden latach pracy w ekipie "Lwów" z Zurychu przeszedł na emeryturę i wrócił do Polski.

- Te dwadzieścia pięć lat, które spędziłem w Szwajcarii - jako zawodnik i trener - upłynęły bardzo szybko. Po latach mogę powiedzieć, że czuję się spełniony i ten czas nie poszedł na marne, czego dowodem jest to, że wielu moich wychowanków gra w NHL i w najlepszych ligach świata. Do tego ponad 80 moich wychowanków gra w dwóch najwyższych ligach szwajcarskich, więc jest to jakiś dowód na to, że nie zmarnowałem tego czasu. Poświęciłem się hokejowi, pozwoliłem tym chłopcom się rozwinąć, a ja zaspokoiłem swoje wielkie marzenie, żeby po zakończeniu kariery pracować jako trener. Miałem duże szczęście, że trafiłem na organizację "Lions" w Zurychu.

"Hokejowe Lwy Henryka Grutha" jest reportażem, który pokazuje w jaki sposób Henryk Gruth wraz ze swoimi współpracownikami zbudował potęgę nie tylko hokejowego Zurychu, ale i całej Szwajcarii. Stworzona przez niego "lwia piramida", w skład której wchodzi kilka klubów, które zajmują się szkoleniem młodzieży i seniorów, ale według planu opracowanego przez naszego szkoleniowca.

