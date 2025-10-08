Fatalne wieści dla Realu. Obrońca kontuzjowany. Zdąży na El Clasico?

Real Madryt na swojej oficjalnej stronie opublikował raport medyczny dotyczący stanu zdrowia Deana Huijsena. Obrońca na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii nabawił się kontuzji mięśnia płaszczkowatego.





„Po przeprowadzeniu dzisiaj testów na naszym zawodniku, Deanie Huijsenie, przez służby medyczne Realu Madryt, zdiagnozowano u niego uraz mięśnia płaszczkowatego w lewej nodze. Kolejne informacje zostaną podane wkrótce” – czytamy w komunikacie „Królewskich”.

Uraz nie jest bardzo poważny. Jak podaje dziennikarka Arancha Rodriguez, 20-latek będzie pauzował około 15 dni. To by oznaczało, że przegapi spotkanie La Ligi przeciwko Getafe oraz mecz Ligi Mistrzów z Juventusem. Powinien jednak być gotów na El Clasico, które zaplanowane jest na 26 października.

MR, Polsat Sport