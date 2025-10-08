Fatalne wieści dla Realu. Obrońca kontuzjowany. Zdąży na El Clasico?
Dean Huijsen, zawodnik Realu Madryt, doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Zawodnik opuścił kadrę i wrócił do klubu, gdzie przeszedł już badania. W raporcie medycznym czytamy, że piłkarz nabawił się urazu mięśnia płaszczkowatego.
„Po przeprowadzeniu dzisiaj testów na naszym zawodniku, Deanie Huijsenie, przez służby medyczne Realu Madryt, zdiagnozowano u niego uraz mięśnia płaszczkowatego w lewej nodze. Kolejne informacje zostaną podane wkrótce” – czytamy w komunikacie „Królewskich”.
Uraz nie jest bardzo poważny. Jak podaje dziennikarka Arancha Rodriguez, 20-latek będzie pauzował około 15 dni. To by oznaczało, że przegapi spotkanie La Ligi przeciwko Getafe oraz mecz Ligi Mistrzów z Juventusem. Powinien jednak być gotów na El Clasico, które zaplanowane jest na 26 października.