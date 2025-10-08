Superpuchar Turcji: Fenerbahce - Vakifbank. Relacja live i wynik na żywo

Tegoroczny finał Fenerbahce - Vakifbank to powtórka finału o to trofeum z 2023 roku. Wówczas ekipa Vakifbanku wygrała po tie-breaku, rewanżując się za porażkę 0:3 rok wcześniej.

Co ciekawe, ostatni mecz o Superpuchar Turcji w żeńskiej siatkówce, w którym zabrakło i Fenerbahce i Vakifbanku odbył się w... 2012 roku. Wówczas Eczacibasi pokonało Galatasaray 3:0. Od tamtej pory w każdym spotkaniu o ten laur rywalizuje któryś z tych zespołów lub oba jednocześnie.

ZOBACZ TAKŻE: Oglądał reprezentację w telewizji. W PlusLidze powalczy o kolejne złoto?

I tak jest właśnie w 2025 roku. Fenerbahce broni tego trofeum, wygrywając w poprzednim sezonie z Eczacibasi 3:1.

Fenerbahce rywalizuje o Superpuchar Turcji jako zdobywca Pucharu Turcji, natomiast Vakifbank to aktualny mistrz kraju, który w finale play-off pokonał właśnie rywala ze Stambułu. W składzie tych pierwszych w tym sezonie będzie występować Agnieszka Korneluk. Nie ma już natomiast Magdaleny Stysiak, która postanowiła przenieść się do Eczacibasi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Vakifbank na Polsatsport.pl.

Polsat Sport