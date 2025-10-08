Szok! Piłkarz z La Ligi z poważnymi zarzutami. Stanie przed sądem

Rafa Mir jest wypożyczony do Elche z Sevilli, a w czasie, gdy miał dopuścić się gwałtu, był zawodnikiem Valencii. Piłkarz zaprosił do domu kobietę, którą poznał w klubie nocnym. O napaść seksualną oskarżony jest też chilijski bramkarz Pablo Jara, który jest przyjacielem Mira.

We wrześniu 2024 roku Mir i Jara zostali aresztowani przez policję po zgłoszeniu przez dwie kobiety, ale zwolniono ich warunkowo ze względu na brak dowodów. Mir nie przyznaje się do winy. Elche wspiera zawodnika, gdyż „broni zasady domniemania niewinności”.

Mir w tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach La Liga i strzelił trzy gole. Elche zajmuje siódme miejsce w lidze hiszpańskiej.

MR, PAP