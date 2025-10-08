Tragedia na gonitwie byków. Nie żyje dziennikarz sportowy

Di Grazia przez 26 lat był dziennikarzem i komentatorem, głównie znanym z relacjonowania wyścigów kolarskich. Popularność przyniosło mu komentowanie Tour de France. Ponadto zajmował się również piłką nożną, koszykówką, skokami narciarskimi oraz kombinacją norweską. Przez pewien czas pełnił również funkcję redaktora naczelnego.

Mężczyzna w niedzielę wziął udział w gonitwie z bykami w Langlade. Wtedy też miał miejsce wspomniany wypadek. 52-latek zmarł we wtorek.

- Był dziennikarzem, wizjonerem, pasjonatem, który pozostawił trwały ślad w historii kanału - napisano na stronie Eurosport.fr.

Dziennikarz pracował we francuskim oddziale Eurosportu, jednak minionego lata został zwolniony. Powodem było niewłaściwe zachowanie wobec wizażystki, które miało miejsce kilka razy.

IM, Polsat Sport