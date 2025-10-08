WTA w Wuhan: Jelena Rybakina - Jaqueline Cristian. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Rybakina i Jaqueline Cristian zmierzą się ze sobą w ramach turnieju Wuhan Open. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Jaqueline Cristian na Polsatsport.pl.
Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.
ZOBACZ TAKŻE: Uczestnik "Milionerów" poległ na pytaniu o tenis. Wszystko przez Igę Świątek?
Po raz pierwszy w karierze w Wuhan występuje Iga Świątek.
W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Aryna Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Białorusinkę?
