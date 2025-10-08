WTA w Wuhan: Naomi Osaka - Linda Noskova. Relacja live i wynik na żywo

Naomi Osaka i Linda Noskova zmierzą się ze sobą w ramach turnieju Wuhan Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Linda Noskova na Polsatsport.pl.

Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.

 

Po raz pierwszy w karierze w Wuhan występuje Iga Świątek. 


W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Aryna Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Białorusinkę?

 

