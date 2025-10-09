Awansował z klubem do La Ligi. Został zwolniony

Piłka nożna

Trener Veljko Paunovic został zwolniony z Realu Oviedo. Serb stał się pierwszym szkoleniowcem, który stracił pracę w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej.

Awansował z klubem do La Ligi. Został zwolniony
fot. PAP
Veljko Paunovic

W tym roku Real Oviedo po 24 latach wrócił do La Liga. Beniaminek po ośmiu kolejkach ma sześć punktów i zajmuje 17. miejsce, więc plasuje się nad strefą spadkową. „Los Azules” w zeszły weekend przegrali z Levante 0:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Lewandowskiego. Będzie miał jeszcze trudniej?

 

Paunovic objął Real Oviedo 26 marca. Pod jego wodzą hiszpański klub zanotował 11 zwycięstw, cztery remisy i siedem porażek w 22 meczach.

 

W oświadczeniu klubu Serbowi podziękowano za „historyczny sukces”, którym był powrót do La Liga. Real Oviedo nie ogłosił jeszcze nazwiska następcy.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIALA LIGAPIŁKA NOŻNAREAL OVIEDOVELJKO PAUNOVIC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Pawlukiewicz: Ten ranking pozwala na wyszukiwanie talentów wśród organizatorów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 