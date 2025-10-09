Awansował z klubem do La Ligi. Został zwolniony

W tym roku Real Oviedo po 24 latach wrócił do La Liga. Beniaminek po ośmiu kolejkach ma sześć punktów i zajmuje 17. miejsce, więc plasuje się nad strefą spadkową. „Los Azules” w zeszły weekend przegrali z Levante 0:2.

Paunovic objął Real Oviedo 26 marca. Pod jego wodzą hiszpański klub zanotował 11 zwycięstw, cztery remisy i siedem porażek w 22 meczach.

W oświadczeniu klubu Serbowi podziękowano za „historyczny sukces”, którym był powrót do La Liga. Real Oviedo nie ogłosił jeszcze nazwiska następcy.

MR, PAP