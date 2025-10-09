Siatkarze BKS pewnie pokonali Avię

W premierowej odsłonie długo oglądaliśmy wyrównaną grę obu ekip. Od stanu 18:18 przewagę zaczęli jednak budować gospodarze. Siatkarze BKS grali skutecznie, wykorzystali też błędy rywali i wygrali kluczowe akcje. W ostatniej Emil Narkowicz zaatakował po bloku gości (25:22).

Drugi set również padł łupem gospodarzy. Bydgoszczanie mieli przewagę w ataku i bloku, a środkowej części seta zbudowali solidną zaliczkę (17:12). W końcówce kontrolowali sytuację, a wynik seta ustalili punktowym blokiem (25:17).

W trzeciej partii długo przeważali siatkarze ze Świdnika (7:11, 15:18). Gospodarze gonili wynik i zdołali wyrównać - po punktowym bloku było 19:19. W końcówce górą byli bydgoszczanie. Mateusz Siwicki wywalczył piłkę meczową (24:22), a przestrzelona zagrywka rywali przyniosła ekipie BKS brakujący punkt (25:23).



Skrót meczu BKS - Avia:

Najwięcej punktów: Łukasz Szarek (17), Patryk Mendel (13), Jakub Kraut (11) – BKS; Dawid Sokołowski (13) – Avia. MVP: Błażej Bień.

BKS Bydgoszcz – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

BKS: Emil Narkowicz, Błażej Bień, Patryk Mendel, Mateusz Siwicki, Łukasz Szarek, Jakub Kraut – Bartosz Dzierżyński (libero) oraz Oliwier Winiarski, Dominik Rakowski, Sebastian Lisicki. Trener: Michal Masny.

Avia: Krzysztof Pigłowski, Dawid Sokołowski, Adrian Gwardiak, Krzysztof Rykała, Karol Rawiak, Hubert Piwowarczyk – Tomasz Kuś (libero) oraz Jaromir Orlicz, Tomasz Kryński, Wiktor Borkowski, Marcin Ociepski, Dawid Hajbowicz (libero). Trener: Jakub Guz.

