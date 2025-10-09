Eksperci ocenili występ Polaków z Nową Zelandią. Jakie noty dostali Biało-Czerwoni?

W czwartek 9 października reprezentacja Polski rozegrała w Chorzowie towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Biało-Czerwoni pokonali przyjezdnych 1:0, a jedyne trafienie zanotował Piotr Zieliński.

Na temat czwartkowego spotkania w programie Polsat Futbol Cast wypowiedzieli się Przemysław Iwańczyk, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. Nasi eksperci wystawili oceny piłkarzom w skali dziesięciopunktowej.

Oceny za mecz z Nową Zelandią wg Tomasza Hajty:

Drągowski (5) - Wiśniewski (6), Ziółkowski (5), Kędziora (4) - Frankowski (4), Piotrowski (5), Zieliński (6), Skóraś (4) - Szymański (4), Kozłowski (4) - Piątek (4)

Zmiennicy: Grabara (5), Kiwior (6), Świderski (6), Wszołek (6), Kapustka (3)



Oceny za mecz z Nową Zelandią wg Przemysława Pawlaka:

Drągowski (6) - Wiśniewski (5), Ziółkowski (6), Kędziora (4) - Frankowski (3), Piotrowski (5), Zieliński (5), Skóraś (6) - Szymański (4), Kozłowski (4) - Piątek (3)

Zmiennicy: Grabara (5), Kiwior (5), Świderski (6), Wszołek (6), Kapustka (5)

Oceny za mecz z Nową Zelandią wg Przemysława Iwańczyka:

Drągowski (5) - Wiśniewski (5), Ziółkowski (6), Kędziora (5) - Frankowski (4), Piotrowski (5), Zieliński (6), Skóraś (6) - Szymański (5), Kozłowski (4) - Piątek (5)

Zmiennicy: Grabara (5), Kiwior (5), Świderski (6), Wszołek (6), Kapustka (5)

Polacy już niedługo rozegrają kolejne spotkanie. Już w niedzielę 12 października Biało-Czerwoni w Kownie zmierzą się z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026.

IM, Polsat Sport