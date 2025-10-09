Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów
Walka o prawo gry na przyszłorocznym mundialu trwa w najlepsze. Na początek października w Europie zaplanowano kolejną część kwalifikacji. Zobacz wyniki i skróty meczów eliminacji MŚ 2026.
MŚ 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Turniej będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział aż 48 reprezentacji.
ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Lewandowskiego. Będzie miał jeszcze trudniej?
Eliminacje dla zespołów europejskich rozpoczęły się w marcu tego roku. Wówczas rozegrano dwie kolejki. Podczas czerwcowych terminów FIFA odbyły się dwie następne serie gier. W październiku zaplanowano kolejną.
Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów
9 października:
Grupa C:
Szkocja - Grecja
Białoruś - Dania
Grupa G:
Bramki: Benjamin Kallman 48, Adam Markhiev 55 - Pijus Sirvys 25
Malta - Holandia
Grupa H:
Austria - San Marino
Cypr - Bośnia i Hercegowina
Grupa L:
Czechy - Chorwacja
Wyspy Owcze - CzarnogóraPrzejdź na Polsatsport.pl