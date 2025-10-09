Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

Piłka nożna

Walka o prawo gry na przyszłorocznym mundialu trwa w najlepsze. Na początek października w Europie zaplanowano kolejną część kwalifikacji. Zobacz wyniki i skróty meczów eliminacji MŚ 2026.

fot. AFP

MŚ 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Turniej będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział aż 48 reprezentacji.

 

Eliminacje dla zespołów europejskich rozpoczęły się w marcu tego roku. Wówczas rozegrano dwie kolejki. Podczas czerwcowych terminów FIFA odbyły się dwie następne serie gier. W październiku zaplanowano kolejną. 

9 października:

 

Grupa C:

 

Szkocja - Grecja

 

Białoruś - Dania

 

Grupa G:

 

Finlandia - Litwa 2:1 (0:1)

Bramki: Benjamin Kallman 48, Adam Markhiev 55 - Pijus Sirvys 25

 

Malta - Holandia

 

Grupa H:

 

Austria - San Marino

 

Cypr - Bośnia i Hercegowina

 

Grupa L:

 

Czechy - Chorwacja

 

Wyspy Owcze - Czarnogóra

