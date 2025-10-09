MŚ 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Turniej będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział aż 48 reprezentacji.

Eliminacje dla zespołów europejskich rozpoczęły się w marcu tego roku. Wówczas rozegrano dwie kolejki. Podczas czerwcowych terminów FIFA odbyły się dwie następne serie gier. W październiku zaplanowano kolejną.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

9 października:

Grupa C:

Szkocja - Grecja

Białoruś - Dania

Grupa G:

Finlandia - Litwa 2:1 (0:1)

Bramki: Benjamin Kallman 48, Adam Markhiev 55 - Pijus Sirvys 25

Malta - Holandia

Grupa H:

Austria - San Marino

Cypr - Bośnia i Hercegowina

Grupa L:

Czechy - Chorwacja

Wyspy Owcze - Czarnogóra

KP, Polsat Sport