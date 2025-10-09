Finlandia - Litwa na żywo. Eliminacje MŚ 2026. Relacja live i wynik online

Julian CieślakPiłka nożna

Finlandia - Litwa to mecz w ramach eliminacji MŚ 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Finlandia - Litwa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Finlandia i Litwa to rywale grupowi Polaków w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Oba zespoły plasują się w tabeli grupowej pod Biało-Czerwoni, którzy są wiceliderem. Finlandia jest trzecia, z kolei Litwa - czwarta.

 

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Robert Lewandowski zagra w USA

 

Drużyny mierzyły się ze sobą podczas marcowej przerwy na kadrę. Wtedy w Kownie padł remis 2:2.

 

Litwa będzie również przeciwnikiem Polaków w trakcie październikowej przerwy reprezentacyjnej. Podopieczni Jana Urbana najpierw - 9 października - zagrają towarzysko z Nową Zelandią, natomiast już trzy dni później będą rywalizować właśnie z ekipą prowadzoną przez Edgarasa Jankauskasa.

 

El. MŚ 2026 - jaki wynik 12.10?

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 2026ELIMINACJE MŚ 2026FINALNDIALITWAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJMISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNA

