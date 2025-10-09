Iga Świątek - Jasmine Paolini. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Iga Świątek - Jasmine Paolini to ćwierćfinał turnieju WTA w Wuhan. Kiedy jest mecz Świątek - Paolini? O której godzinie gra Świątek?

Iga Świątek - Jasmine Paolini. Kiedy jest mecz? O której godzinie?
fot. AFP

Polka ma za sobą dwa spotkania w Wuhan, gdzie jest rozstawiona z numerem "2". Najpierw ograła Marie Bouzkovą, a następnie pokonała Belindę Bencić. Tym samym awansowała do najlepszej ósemki turnieju.

 

W ćwierćfinale jej rywalką będzie Jasmine Paolini. Włoszka miała już problemy, gdyż w pierwszym swoim spotkaniu w trzech setach ograła Yue Yuan. Następnie zmierzyła się z Clarą Tauson i przegrywała już 0-1 w setach. Zdołała jednak wyrównać, a w trzeciej partii - przy stanie 3:1 dla Włoszki - Dunka skreczowała.

 

Świątek i Paolini grały ze sobą sześciokrotnie. Polka wygrała wszystkie spotkania i straciła tylko jednego seta.

Iga Świątek - Jasmine Paolini. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Paolini? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Paolini odbędzie się w piątek 10 października. O której godzinie? Początek nie przed godziną 13:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

WTA Wuhan: Świątek vs Jasmine Paolini. Iga wygra?

TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Tak bardzo chciałam tego zwycięstwa, że myślenie o wyniku mogłoby mnie rozproszyć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 