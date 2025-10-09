Jasmine Paolini - Clara Tauson na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Jasmine Paolini - Clara Tauson to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

Starcie Jasmine Paolini z Clarą Tauson jest jednym z hitów 1/8 finału imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. Naprzeciwko siebie stoją turniejowa "7" oraz "10".

 

Paolini w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej odprawiła po trzysetowej batalii reprezentantkę gospodarzy - Yue Yuan.

 

Tauson natomiast ma za sobą już dwa pojedynki. W obu nie straciła jeszcze ani jednej partii. Triumfowała kolejno nad Serbką Olgą Danilović i Chorwatką Antonią Ruzić, która wcześniej wyeliminowała Magdę Linette.

 

Do tej pory Paolini i Tauson spotkały się raz. Miało to miejsce rok temu, również w Chinach, ale w ramach "tysięcznika" w Pekinie. Wtedy lepsza - wynikiem 1:6, 7:5, 6:4 - okazała się Włoszka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

