Jasmine Paolini - Clara Tauson na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Starcie Jasmine Paolini z Clarą Tauson jest jednym z hitów 1/8 finału imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. Naprzeciwko siebie stoją turniejowa "7" oraz "10".

ZOBACZ TAKŻE: Demolka Świątek na Wimbledonie. Ponownie staną naprzeciwko siebie (WIDEO)

Paolini w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej odprawiła po trzysetowej batalii reprezentantkę gospodarzy - Yue Yuan.

Tauson natomiast ma za sobą już dwa pojedynki. W obu nie straciła jeszcze ani jednej partii. Triumfowała kolejno nad Serbką Olgą Danilović i Chorwatką Antonią Ruzić, która wcześniej wyeliminowała Magdę Linette.

Do tej pory Paolini i Tauson spotkały się raz. Miało to miejsce rok temu, również w Chinach, ale w ramach "tysięcznika" w Pekinie. Wtedy lepsza - wynikiem 1:6, 7:5, 6:4 - okazała się Włoszka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Clara Tauson na Polsatsport.pl.