Jelena Rybakina - Linda Noskova na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Starcie Jeleny Rybakiny z Lindą Noskovą jest jednym z hitów 1/8 finału imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. Naprzeciwko siebie stoją turniejowa "8" oraz finalistka poprzedniego chińskiego "tysięcznika" - China Open w Pekinie.

Rybakina w pierwszej rundzie w Wuhan miała wolny los. W drugiej odprawiła po dwusetowej rywalizacji Rumunkę Jaqueline Cristian.

Noskova natomiast ma za sobą już dwa pojedynki. Najpierw wyeliminowała Kazaszkę Juliję Putincewą (2:1), a następnie Japonkę Naomi Osakę (2:0).

Do tej pory Rybakina i Noskova spotkały się dwukrotnie. W obu przypadkach (Roland Garros 2023 i WTA Brisbane) lepsza w dwóch partiach była Kazaszka.

