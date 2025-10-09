Klaudia Zwolińska w Magazynie Olimpijskim! Transmisja TV i stream online
Przed nami wyjątkowy odcinek Magazynu Olimpijskiego! Tym razem w programie Polsatu Sport pojawi się Klaudia Zwolińska, która podczas zeszłotygodniowych mistrzostw świata w kajakarstwie górskim zdobyła aż trzy medale, w tym dwa złote. Transmisja Magazynu Olimpijskiego w sobotę o 10:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.
Jako pierwsza zawodniczka w historii zdobyła trzy indywidualne medale MŚ w kajakarstwie górskim a w sobotę odwiedzi nas w "Magazynie Olimpijskim". Pierwszym gościem Aleksandry Szutenberg będzie Klaudia Zwolińska, która w zeszłym tygodniu w Penrith wywalczyła złoto w C1 i K1 oraz brąz w kajak crossie. Hat-trick naszej wicemistrzyni olimpijskiej skomentują trener reprezentacji Polski Jakub Chojnowski oraz prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.
Medale polskich sportowców wyciągnięte z wody celebrować będziemy też w drugiej części programu. Połączymy się z brązowym medalistą MŚ w wioślarstwie Dominikiem Czają, który w Szanghaju powtórzył sukces z Paryża pozostając jedynym członkiem naszej czwórki podwójnej z ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich a w studiu "Magazynu Olimpijskiego" pojawi się wicemistrz świata U23 w wioślarstwie z Poznania - Michał Rańda.
Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.Przejdź na Polsatsport.pl