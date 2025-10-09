Klaudia Zwolińska w Magazynie Olimpijskim! Transmisja TV i stream online

Jako pierwsza zawodniczka w historii zdobyła trzy indywidualne medale MŚ w kajakarstwie górskim a w sobotę odwiedzi nas w "Magazynie Olimpijskim". Pierwszym gościem Aleksandry Szutenberg będzie Klaudia Zwolińska, która w zeszłym tygodniu w Penrith wywalczyła złoto w C1 i K1 oraz brąz w kajak crossie. Hat-trick naszej wicemistrzyni olimpijskiej skomentują trener reprezentacji Polski Jakub Chojnowski oraz prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.



Medale polskich sportowców wyciągnięte z wody celebrować będziemy też w drugiej części programu. Połączymy się z brązowym medalistą MŚ w wioślarstwie Dominikiem Czają, który w Szanghaju powtórzył sukces z Paryża pozostając jedynym członkiem naszej czwórki podwójnej z ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich a w studiu "Magazynu Olimpijskiego" pojawi się wicemistrz świata U23 w wioślarstwie z Poznania - Michał Rańda.

Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport