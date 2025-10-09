Kolejna reprezentacja awansowała na mundial

Dwie bramki zdobył napastnik Wolfsburga Mohamed Amoura (6, 57), a jedną dołożył były gracz Manchesteru City Riyad Mahrez (19).

ZOBACZ TAKŻE: Finlandia dalej w grze o MŚ 2026. Skromna wygrana z Litwą

Mecz rozegrano w algierskim Oranie, ale formalnie gospodarzem była ekipa Somalii.

Przed ostatnią kolejką spotkań w grupie G Algieria prowadzi z dorobkiem 22 punktów i o cztery wyprzedza Ugandę, która wygrała na wyjeździe z Botswaną 1:0.

Wszystkie drużyny z pierwszych miejsc dziewięciu grup kwalifikacyjnych awansują bezpośrednio do mundialu. Już wcześniej miejsce w turnieju finałowym MŚ zapewniły sobie reprezentacje Maroka, Tunezji i Egiptu.

Praktycznie pewna awansu jest też Ghana, która w środę rozbiła na wyjeździe Republikę Środkowoafrykańską 5:0 i ma trzy punkty przewagi nad drugim Madagaskarem, ale znacznie przewyższa tego rywala bilansem bramek (+16 wobec +8). W ostatniej kolejce Ghana podejmie Komory, a Madagaskar zmierzy się na wyjeździe z Mali.

Bliska pierwszego w historii awansu w środę była Republika Zielonego Przylądka, która musiała pokonać na wyjeździe Libię, ale zremisowała 3:3. Nadal jednak prowadzi w grupie D z dwoma punktami przewagi nad Kamerunem. W ostatniej kolejce podejmie najsłabszą w tabeli reprezentację Eswatini.

Cztery najlepsze drużyny z drugich lokat wezmą udział w dwuetapowych barażach, które z kolei wyłonią przedstawiciela Afryki w marcowych barażach międzykontynentalnych.

Przyszłoroczny mundial będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

IM, PAP