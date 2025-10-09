Kosa na Kosę - 10.10. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

W piątek kolejny odcinek programu Kosa na Kosę, który poprowadzą Roman i Jakub Koseccy. Tym razem ojciec i syn przeanalizują grę reprezentacji Polski w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kosa na Kosę - 10.10. Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Polski wchodzi w kluczową fazę eliminacji mistrzostw świata 2026. W niedzielę Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą, w listopadzie czekają ich natomiast spotkania z Holandią oraz Maltą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szymon Marciniak sędzią kontrowersyjnego meczu. Poprowadzi spotkanie reprezentacji Izraela

 

Najpierw jednak podopiecznych Jana Urbana czekał mecz towarzyski z Nową Zelandią. Polacy po raz pierwszy od ponad trzech lat rywalizowali z reprezentacją spoza Europy.

 

Roman i Jakub Koseccy skupią się na kadrze narodowej, a także sytuacji w naszej grupie eliminacyjnej.

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dynamo Kijów - Crystal Palace. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 