Reprezentacja Polski wchodzi w kluczową fazę eliminacji mistrzostw świata 2026. W niedzielę Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą, w listopadzie czekają ich natomiast spotkania z Holandią oraz Maltą.

Najpierw jednak podopiecznych Jana Urbana czekał mecz towarzyski z Nową Zelandią. Polacy po raz pierwszy od ponad trzech lat rywalizowali z reprezentacją spoza Europy.

Roman i Jakub Koseccy skupią się na kadrze narodowej, a także sytuacji w naszej grupie eliminacyjnej.

