Kosa na Kosę - 10.10. Transmisja TV i stream online
W piątek kolejny odcinek programu Kosa na Kosę, który poprowadzą Roman i Jakub Koseccy. Tym razem ojciec i syn przeanalizują grę reprezentacji Polski w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Reprezentacja Polski wchodzi w kluczową fazę eliminacji mistrzostw świata 2026. W niedzielę Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą, w listopadzie czekają ich natomiast spotkania z Holandią oraz Maltą.
Najpierw jednak podopiecznych Jana Urbana czekał mecz towarzyski z Nową Zelandią. Polacy po raz pierwszy od ponad trzech lat rywalizowali z reprezentacją spoza Europy.
Roman i Jakub Koseccy skupią się na kadrze narodowej, a także sytuacji w naszej grupie eliminacyjnej.
Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 9:00.