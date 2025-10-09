Legendarny piłkarski trener nie żyje. W kraju żałoba

Krystian NatońskiPiłka nożna

Smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał w nocy z środy na czwartek czasu polskiego argentyński klub piłkarski Boca Juniors. W wieku 69 lat zmarł legendarny trener tego zespołu Miguel Angel Russo. Ostatnie lata spędził na walce z chorobą nowotworową.

fot. PAP
Miguel Angel Russo zmarł w wieku 69 lat

Russo to legenda argentyńskiego futbolu, ale przede wszystkim Boca Juniors, z którym w 2007 roku zdobył Copa Libertadores, czyli odpowiednik europejskiej Ligi Mistrzów w Ameryce Południowej. Do tego w 2020 roku sięgnął z klubem z Buenos Aires po podwójną koronę, wygrywając mistrzostwo oraz puchar kraju. Był trenerem niebiesko-żółtych w 2007 roku, w latach 2020-2021 oraz od czerwca 2025 roku.

 

W swojej długiej i bogatej karierze prowadził również m.in. Estudiantes La Plata, Rosardio Central i Velez Sarsfield. Pracował także poza granicami Argentyny - w Hiszpanii, Meksyku, Peru, Paragwaju i Arabii Saudyjskiej.

 

Zanim został trenerem, był piłkarzem. W reprezentacji Argentyny rozegrał 17 meczów i strzelił jednego gola w latach 1983-1985.

 

Od kilku lat cierpiał na raka prostaty. Zmarł w środę 8 października w wieku 69 lat. Piłkarskie środowisko w Argentynie jest pogrążone w żałobie. Kondolencje i słowa wsparcia rodzinie i bliskim spływają niemal z każdego zakątka kraju.

