Biało-Czerwoni grali w czwartek mecz towarzyski z Nową Zelandią. Wygrali 1:0 po golu Piotra Zielińskiego.

Z kolei Litwini zmierzyli się na wyjeździe z Finami w eliminacji MŚ 2026. Prowadzili po golu Pijusa Sirvysa. Później jednak do siatki trafili Benjamin Kallman oraz Adam Marhiev. Tym samym Finlandia ograła Litwę 2:1.

Litwa - Polska: Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Litwa - Polska? To pytanie zadają sobie fani futbolu. Mecz Litwa - Polska odbędzie się w niedzielę 12 października. Godzina meczu Litwa - Polska to 20:45.