Maciej Gładysz po pierwszych testach FIA Formula 3

Dla podopiecznego Akademii Motorsportu Orlen był to pierwszy kontakt z samochodem, którym wystartuje w nadchodzącym sezonie w pełnym cyklu serii towarzyszącej Formule 1 podczas dziesięciu rund Grand Prix.

Młody tarnowianin skupiał się w Jerez na poznawaniu nowego dla siebie auta, napędzanego 380-konnym silnikiem V6, pokazując konkurencyjne i równe tempo w stawce 30 kierowców z całego świata, w tym 13 debiutantów.



Drugie z trzech oficjalnych testów FIA F3 odbędą się już za tydzień w Barcelonie, gdzie w listopadzie kierowcę z Małopolski czeka ostatnia runda jego debiutanckiego sezonu Eurocup-3.

- To były dwa bardzo dobrze przepracowane dni, z których zadowolony jestem nie tylko ja, ale także cały zespół - mówi Maciej Gładysz. - Ponieważ to był mój pierwszy kontakt z moim nowym bolidem, w Jerez skupialiśmy się na znalezieniu odpowiedniego wyczucia oraz bazowych ustawień i w ogóle nie patrzyliśmy na czasy okrążeń czy pozycje. Co prawda moje najszybsze kółko nie było idealne, ale nadal solidne, co jest dobrym znakiem. Dużo ważniejsze było do mnie bardzo bardzo równe tempo wyścigowe i postępy, jakie zrobiliśmy przez te dwa dni razem z zespołem. Jako debiutanta czeka mnie tej zimy bardzo dużo nauki i pracy, ale nie mogę już doczekać się kolejnych testów”.

Kalendarz FIA Formula 3 2026:

6–8 marca – Grand Prix Australii, Albert Park

10–12 kwietnia – Grand Prix Bahrajnu, Bahrain International Circuit

4–7 czerwca – Grand Prix Monako, Circuit de Monaco

12–14 czerwca – Grand Prix Hiszpanii, Circuit de Barcelona-Catalunya

26–28 czerwca – Grand Prix Austrii, Red Bull Ring

3–5 lipca – Grand Prix Wielkiej Brytanii, Silverstone

17–19 lipca – Grand Prix Belgii, Spa-Francorchamps

24–26 lipca – Grand Prix Węgier, Hungaroring

4–6 września – Grand Prix Włoch, Monza

11–13 września – Grand Prix Hiszpanii, tor uliczny w Madrycie

