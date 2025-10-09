Malta - Holandia na żywo. Eliminacje MŚ 2026. Relacja live i wynik online

Julian CieślakPiłka nożna

Malta - Holandia to mecz w ramach eliminacji MŚ 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Malta - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Malta i Holandia to rywale grupowi Polaków w eliminacjach mistrzostw świata 2026. W tabeli grupowej oba zespoły znajdują się na różnych biegunach. Holandia jest bowiem liderem, a Malta zajmuje ostatnie piąte miejsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Robert Lewandowski zagra w USA

 

Drużyny mierzyły się ze sobą w kwalifikacjach podczas czerwcowej przerwy na kadrę. Wtedy w Groningen "Oranje" rozgromili przeciwników wynikiem 8:0.

 

Obie reprezentacje również po razie grały z Polakami. Malta w marcu poniosła porażkę 0:2, a Holandia we wrześniu zremisowała 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Malta - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Przejdź na Polsatsport.pl

El. MŚ 2026 - jaki wynik 12.10?

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 2026ELIMINACJE MŚ 2026HOLANDIAMALTAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJMISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 