Pewne zwycięstwo Holandii. Cztery gole lidera "polskiej" grupy

Dość nieoczekiwanie to gospodarze jako pierwsi zagrozili bramce Holendrów. W trzeciej minucie Joseph Mbong znalazł sie w niezłej sytuacji, ale uderzył obok bramki.

Faworyci odpowiedzieli szybko. Sędzia Duje Strukan przyznał im rzut karny w 12. minucie, który na bramkę zamienił Cody Gakpo.

Tuż po przerwie "Pomarańczowi" podwyższyli prowadzenie. Po raz drugi z rzutu karnego trafił Gakpo. Piłkarz Liverpoolu zaliczył też asystę przy bramce Tijaniego Reijndersa.



W ostatniej akcji meczu Memphis Depay wykorzystał dogranie Denzela Dumfriesa, ustalając wynik na 4:0 dla faworytów.

Holandia po pięciu kolejkach ma na koncie 13 punktów. O trzy oczka wyprzedza Polskę oraz Finlandię.



W niedzielę podopieczni Ronalda Koemana zmierzą się z Finlandią, podczas gdy Litwa zagra z Polską.

Malta - Holandia 0:4 (0:1)

Bramki: Gakpo 12 (rz.k.), 48 (rz.k.), Reijnders 57, Depay 90+3.

Malta: Bonello - Corbalan, Shaw, Pepe, Camenzuli - Satariano (73 Yankam), Guillaumier - Mbong (72 Overend), Teuma (84 Reid), Chouaref (84 Jones) - Cardona (87 Tuma).

Holandia: Verbruggen - Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven (85 Hartman) - Gravenberch, Reijnders, de Jong (67 Kluivert) - Frimpong (67 Malen), Weghorst (67 Depay), Gakpo (85 Simons).

Żółte kartki: Camenzuli, Pepe, Cardona, Teuma, Overend - van Dijk, Depay.