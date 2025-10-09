Mateusz Gamrot nie da się zastraszyć! Tak zareagował na zachowanie kibiców

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najciekawiej zapowiadających się starć Polaka w UFC od dłuższego czasu. Podczas gali w Rio de Janeiro w walce wieczoru naprzeciwko siebie staną Gamrot i Oliveira. Dla "Gamera" może to być jeden z najważniejszych pojedynków w zawodowej karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda UFC, ekspert od skończeń. Kim jest rywal Mateusza Gamrota?

Zanim jednak zawodnicy wejdą do oktagonu, muszą spełnić medialne wymagania największej federacji MMA na świecie. Właśnie przez to Gamrot wziął udział w treningu medialnym.

Brazylijska publiczność, która podczas nadchodzącej gali na pewno będzie licznie wspierać swojego krajana, próbowała zdeprymować Polaka. Po tym, jak Gamrot pojawił się na scenie, został wygwizdany. Zachowanie kibiców nie wpłynęło jednak negatywnie na samopoczucie "Gamera", wręcz przeciwnie. Wydawało się, że Polak jest zachwycony otaczającą go atmosferą. Zachęcał fanów Oliveiry do jeszcze głośniejszych okrzyków i gwizdów.

Nagranie z całego zajścia pojawiło się na relacji Gamrota na Instagramie. Zawodnik okrasił materiał wideo podpisem: "My kontra wszyscy".

Oprócz "Gamera" podczas gali w Brazylii w oktagonie zobaczymy również Karolinę Kowalkiewicz. Doświadczona zawodniczka z Łodzi spróbuje przerwać serię dwóch porażek z rzędu. Jej rywalką będzie lokalna fighterka, Julia "Psycho" Polastri.

Pełną kartę walk można zobaczyć TUTAJ.

Gamrot - Oliveira. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru.

Gala rozpocznie się o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

AA, Polsat Sport