Metamorfoza Sabalenki! Liderka rankingu WTA w innej odsłonie

Aryna Sabalenka z awansem do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Liderka światowego rankingu, która w poprzednim starciu miała spore problemy, tym razem bez żadnych kłopotów pokonała rozstawioną z "16" Rosjankę Ludmiłę Samsonową w dwóch setach. Kolejną przeciwniczką Białorusinki będzie Czeszka Linda Noskova lub Kazaszka Jelena Rybakina.

fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka

Impreza rangi WTA 1000 w Wuhan jest dla Aryny Sabalenki pierwszym startem od wielkoszlemowego US Open. Białorusinka na Flushing Meadows wzniosła trofeum za końcową wiktorię, po czym zrobiła sobie przerwę.

 

Do rywalizacji wróciła teraz - w Wuhan, gdzie broni tytułu. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej jej przeciwniczką była Rebecca Sramkova. Słowaczka postawiła się wyżej notowanej tenisistce, prowadziła 1:0 w setach, ale ostatecznie musiała uznać wyższość liderki światowego rankingu.


W trzeciej fazie Sabalenka mierzyła się z rozstawioną z "16" Ludmiłą Samsonową. Początkowe fragmenty spotkania były wyrównane. Pierwszy i jedyny w całej premierowej partii break point nadszedł w szóstym gemie. Wykorzystała go Białorusinka, która następnie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

 

Sabalenka poszła za ciosem w drugiej odsłonie zmagań. Już na starcie bowiem przełamała Samsonową. Później gra toczyła się gem za gem, ale Białorusinka ponownie zdołała odebrać Rosjance serwis. Stało się to już pod koniec - liderka rankingu odskoczyła na 5:2, a potem przypieczętowała triumf przy własnym podaniu.

 

Tym samym Sabalenka zameldowała się w ćwierćfinale "tysięcznika" w Wuhan. O miejsce w najlepszej czwórce powalczy z Kazaszką Jeleną Rybakiną lub Czeszką Lindą Noskovą.

 

Aryna Sabalenka - Ludmiła Samsonowa 6:3, 6:2

