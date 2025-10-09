Mundial będzie opóźniony? Sensacyjne doniesienia

Piłka nożna

Piłkarskie mistrzostwa świata, których w 2034 roku gospodarzem będzie Arabia Saudyjska, mogą w całości lub w części odbyć się w... 2035 roku. Oprócz pogody, jak to było w przypadku mundialu w Katarze w 2022 roku, wpływ na późniejszy termin może mieć też religia.

fot. PAP
FIFA

Już przyznając Arabii Saudyjskiej prawo organizacji MŚ 2034 piłkarska centrala założyła, wzorem imprezy w Katarze, że turniej zostanie rozegrany w europejskich miesiącach zimowych.

 

„Świat wciąż idzie do przodu i się zmienia. Musimy przyjrzeć się kalendarzowi, zoptymalizować go i zbadać, jakie formaty rozgrywek być może lepiej spełnią nowe wymagania” – powiedział, cytowany przez agencję Associated Press, szef FIFA Gianni Infantino, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (EFC) w Rzymie.

 

Z kolei portal „The Athletic” zwrócił uwagę, że w 2034 roku muzułmański miesiąc postu, Ramadan, przypada między 11 listopada a 10 grudnia, a islam jest oficjalną religią państwową w Arabii Saudyjskiej. Z tego względu nie można wykluczyć, że turniej „zahaczy” o 2035 bądź nawet cały odbędzie się już w styczniu.

 

Przyszłoroczne MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie, po raz pierwszy z udziałem 48 zespołów, rozegrane zostaną w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

MR, PAP
