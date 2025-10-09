Oto wschodząca polska gwiazda. Wielkie wyróżnienie

W tym roku 19-letni Polak wygrał mistrzostwa Europy do lat 20 w Tampere i poprawił rekord życiowy w juniorskim dziesięcioboju na 8514 pkt. Poza tym w tym sezonie przebiegł 100 m w 10,74, a 400 m w 46,21 oraz zanotował duży progres w konkurencjach technicznych.

Trenerem zawodnika klubu AZS AWF Warszawa jest Marek Rzepka, który w przeszłości współpracował z wieloma polskimi wieloboistami.

10 mężczyzn zostało nominowanych przez European Athletics w kategorii „Lekkoatleta Roku”. Wśród nich są tyczkarz Armand Duplantis i dyskobol Daniel Stahl ze Szwecji, litewski dyskobol Nikolas Alekna, włoski skoczek w dal Mattia Furlani, francuski biegacz długodystansowy Jimmy Gressier, biegacz średniodystansowy Jakob Ingebrigtsen i wieloboista Sander Skotheim z Norwegii, trójskoczek Pedro Pichardo i biegacz średniodystansowy Isaac Nader z Portugalii oraz niemiecki dziesięcioboista Leo Neugebauer.

W zeszłym roku najlepszym lekkoatletą Starego Kontynentu został Duplantis, a dwa lata temu najwięcej głosów otrzymał Ingebrigtsen.

O miano najlepszej europejskiej lekkoatletki 2025 rywalizują natomiast włoska biegaczka średniodystansowa Nadia Battocletti, płotkarka Femke Bol, kulomiotka Jessica Schilder i dyskobolka Jorinde Van Klinken z Holandii, słoweńska tyczkarka Tina Sutej, hiszpańska chodziarka Maria Perez, irlandzka wieloboistka Kate O’Connor, ukraińska skoczkini wzwyż Jarosława Mahuczich, brytyjska biegaczka średniodystansowa Georgia Hunter-Bell oraz szwajcarska płotkarka Ditaji Kambundji.

Przed rokiem wygrała Mahuczich, a w latach 2022-23 triumfowała Bol.

Na wyniki plebiscytu European Athletics w równym stopniu wpływają głosy kibiców, federacji członkowskich, przedstawicieli mediów oraz europejskiego panelu ekspertów ds. lekkiej atletyki.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 25 października podczas gali w gruzińskim Batumi.