PLS 1. Liga: BKS Bydgoszcz - Avia Świdnik. Relacja live i wynik na żywo

Bydgoszczanie zaczęli sezon od porażki po tie-breaku w Tomaszowie Mazowieckim z Lechią, aby pokonać u siebie Spartę Grodzisk Mazowiecki bez straty seta. Dwa kolejne mecze to jednak znowu porażki 2:3 - z BBTS-em Bielska Biała i Czarnymi Radom. W obu przypadkach na własnym parkiecie.

Z kolei świdniczanie zainaugurowali zmagania w sezonie 2025/2026 na zapleczu PlusLigi od porażki w Jaworznie 1:3, aby u siebie ulec Lechii 2:3. Przełamanie nastąpiło w trzeciej serii, kiedy udało się pokonać na wyjeździe Spartę 3:1. Avia poszła za ciosem i kilka dni później zwyciężyła przed własnymi kibicami BBTS 3:1.

W poprzednim sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepszy był BKS, który wygrał 3:0.

KN, Polsat Sport