Podcast przed UFC w Rio de Janeiro: Gamrot - Oliveira. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
W piątek specjalny podcast przed gala UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Paweł Wyrobek, Łukasz Jurkowski oraz Adam Grabowski przeanalizują sobotnie wydarzenie, podczas którego Mateusz Gamrot zmierzy się z Charlesem Oliveirą, a Karolina Kowalkiewicz zawalczy z Julią Polastri. Transmisja podcastu w piątek o godzinie 18.30 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.
Gamrot w nocy z soboty na niedzielę stanie przed największą życiową szansą, a mianowicie zmierzy się w walce wieczoru gali UFC w Rio de Janeiro z Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył do tego starcia na zastępstwo za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, a ewentualna wygrana przybliży go do walki mistrzowskiej.
Oliveira to legenda światowego MMA. Na koncie ma 35 pojedynków w najlepszej lidze świata, a na dodatek dzierży kilka rekordów UFC. W przeszłości Brazylijczyk był mistrzem kategorii lekkiej.
Gamrot nie będzie jedynym naszym reprezentantem w Rio. Do gry po prawie rocznej przerwie powróci była pretendentka do pasa dywizji słomkowej. Kowalkiewicz ma za sobą dwie porażki z rzędu z zawodniczkami z Brazylii, więc w sobotę będzie chciała przerwać tę passę i pokonać reprezentantkę gospodarzy Julię Polastri.
Walki Gamrota i Kowalkiewicz przeanalizują w specjalnym podcaście Paweł Wyrobek, Łukasz Jurkowski oraz Adam Grabowski.
Transmisja podcastu w piątek od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.
Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.