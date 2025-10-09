Gamrot w nocy z soboty na niedzielę stanie przed największą życiową szansą, a mianowicie zmierzy się w walce wieczoru gali UFC w Rio de Janeiro z Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył do tego starcia na zastępstwo za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, a ewentualna wygrana przybliży go do walki mistrzowskiej.

Oliveira to legenda światowego MMA. Na koncie ma 35 pojedynków w najlepszej lidze świata, a na dodatek dzierży kilka rekordów UFC. W przeszłości Brazylijczyk był mistrzem kategorii lekkiej.

Gamrot nie będzie jedynym naszym reprezentantem w Rio. Do gry po prawie rocznej przerwie powróci była pretendentka do pasa dywizji słomkowej. Kowalkiewicz ma za sobą dwie porażki z rzędu z zawodniczkami z Brazylii, więc w sobotę będzie chciała przerwać tę passę i pokonać reprezentantkę gospodarzy Julię Polastri.

Walki Gamrota i Kowalkiewicz przeanalizują w specjalnym podcaście Paweł Wyrobek, Łukasz Jurkowski oraz Adam Grabowski.

Transmisja podcastu w piątek od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.

Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.



IM, Polsat Sport