Jan Urban podał skład reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Nową Zelandią.

Polska - Nowa Zelandia. Znamy skład Biało-Czerwonych
Dla pełniącego od połowy lipca funkcję selekcjonera reprezentacji Jana Urbana to będzie trzeci mecz w tej roli - po wrześniowych z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1) w kwalifikacjach MŚ.

 

Z Nową Zelandią Biało-Czerwoni spotkają się po raz trzeci w historii. Poprzednie starcie odbyło się w październiku 2002, gdy kadra prowadzona przez Zbigniewa Bońka wygrała w Ostrowcu Świętokrzyskim 2:0. Natomiast w czerwcu 1999 roku obie drużyny zmierzyły się na turnieju w Bangkoku i było 0:0, a Polacy wygrali w karnych 5-4.

Kapitanem będzie Piotr Zieliński.

 

Polska: Drągowski - Kędziora, Ziółkowski, Wiśniewski - Frankowski, Piotrowski, Kozłowski,, Szymański, Skóraś - Zieliński - Piątek.

