Poważny uraz polskiego siatkarza! Czeka go dłuższa przerwa

Robert MurawskiSiatkówka

Bartłomiej Skorek doznał urazu nadgarstka i nie zagra przez co najmniej sześć tygodni. O kontuzji przyjmującego poinformował jego klub - Sparta Grodzisk Mazowiecki.

Poważny uraz polskiego siatkarza! Czeka go dłuższa przerwa
Poważny uraz siatkarza Sparty Grodzisk Mazowiecki.

Z powodu pęknięcia kości łódeczkowatej w nadgarstku, Bartłomiej Skorek nie zagra przez co najmniej sześć tygodni. 23-letni przyjmujący jest zawodnikiem pierwszoligowej Sparty Grodzisk Mazowiecki, a trafił do tego klubu w 2024 roku z Chrobrego Głogów.

 

Zobacz także: PLS 1. Liga siatkarzy - składy drużyn, trenerzy. Kto gra? Nowy sezon 2025/2026

 

"Nasz przyjmujący Bartłomiej Skorek doznał kontuzji pęknięcia kości łódeczkowatej w nadgarstku. Przerwa od treningów siatkarskich potrwa co najmniej 6 tygodni. Bartek, jesteśmy z Tobą. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" – napisał klub w komunikacie.

 

 

 

 

Skorek zagrał w obecnym sezonie w dwóch meczach beniaminka PLS 1. Ligi. Siatkarze Sparty Grodzisk Mazowiecki wygrali dotychczas jedno spotkanie i ponieśli trzy porażki.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTŁOMIEJ SKOREKPLS 1 LIGASIATKÓWKASPARTA GRODZISK MAZOWIECKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bułgaria - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 