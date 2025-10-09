Poważny uraz polskiego siatkarza! Czeka go dłuższa przerwa

Z powodu pęknięcia kości łódeczkowatej w nadgarstku, Bartłomiej Skorek nie zagra przez co najmniej sześć tygodni. 23-letni przyjmujący jest zawodnikiem pierwszoligowej Sparty Grodzisk Mazowiecki, a trafił do tego klubu w 2024 roku z Chrobrego Głogów.

Zobacz także: PLS 1. Liga siatkarzy - składy drużyn, trenerzy. Kto gra? Nowy sezon 2025/2026

"Nasz przyjmujący Bartłomiej Skorek doznał kontuzji pęknięcia kości łódeczkowatej w nadgarstku. Przerwa od treningów siatkarskich potrwa co najmniej 6 tygodni. Bartek, jesteśmy z Tobą. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" – napisał klub w komunikacie.

Skorek zagrał w obecnym sezonie w dwóch meczach beniaminka PLS 1. Ligi. Siatkarze Sparty Grodzisk Mazowiecki wygrali dotychczas jedno spotkanie i ponieśli trzy porażki.