Prezydent podjął decyzję przed MŚ w Polsce! "Musimy dawać z siebie jeszcze więcej!"

Prezydent Arkadiusz Chęciński uświetnił prezentację nowego selekcjonera hokejowej reprezentacji Pekkę Tirkkonena, do której doszło kilka dni temu w Sosnowcu. Wczoraj Tirkkonen, z GKS-em Tychy, odniósł pierwsze w sezonie zwycięstwo w hokejowej Lidze Mistrzów, pokonując na wyjeździe KAC Klagenfurt 4:1.

- Ostatnie lata pokazały, że trener Tirkkonen zbudował w GKS-ie Tychy mega mocną drużynę, która zdobywa trofea, pokazując, że to jest dobry kierunek. Myślę, że to jest dobry kierunek także dla polskiego hokeja i dla naszej reprezentacji – powiedział nam prezydent Chęciński.

Prezydent Sosnowca uważa, że Tirkkonen, dzięki temu. iż będzie łączył rolę selekcjonera z prowadzeniem GKS-u Tychy, będzie miał lepszy przegląd sytuacji.

- Podobnie jak jego poprzednik Robert Kalaber, prowadzący wówczas JKH GKS Jastrzębi-Zdrój, Pekka Tirkkonen w lidze spotyka się z innymi drużynami, może obserwować grających w nich Polaków. To jest kluczowe, bo wiemy, że wybór nie jest zbyt duży. Im częściej będzie mógł ocenić formę kandydatów na reprezentantów, tym lepiej – uważa Arkadiusz Chęciński.

Stadion Zimowy w Sosnowcu już na dobre staje się domem hokejowej reprezentacji Polski. Właśnie na nim rozegrała większość meczów przed ostatnimi MŚ Dywizji IA w Rumunii, tam też już 6 listopada Pekka Tirkkonen zadebiutuje w roli selekcjonera, podczas European Cup of Nations, gdy zmierzymy się ze Słowenią, Włochami i Wielką Brytanią. Także na Zimowym, dniach 2-8 maja przyszłego roku, Polacy rozegrają najważniejszą imprezę sezonu MŚ Dywizji 1A, którą pokażemy na antenach Polsatu Sport.

- Specjalnie na antenie Polsatu Sport pochwalę się, że już od grudnia nasze lodowisko będzie mieścić o ponad 200 kibiców więcej. Będziemy rozbudowywać obiekt, a oprócz tego czeka nas wymiana band na bardziej nowoczesne – zdradził nam prezydent Chęciński.

- Nie chcemy się zatrzymywać. By utrzymać nieoficjalny tytuł stolicy polskiego hokeja, musimy dawać z siebie jeszcze więcej. Dlatego zdecydowaliśmy się na nowe, większe trybuny i bandy, które jeszcze bardziej poprawią widoczność. Zapraszamy wszystkich kibiców do Sosnowca i wierzymy, że najpierw listopadowy turniej Pucharu Narodów Europy, a później majowe MŚ przyczynią się do tego, że nasza reprezentacja wróci do elity MŚ – dodaje.

Prezydent ma też powody do dumy z uwagi na występy wzmocnionego przed sezonem Zagłębia Sosnowiec, które jest wiceliderem Polskiej Hokej Ligi. Jednym z liderów klubu jest doświadczony napastnik Aron Chmielewski, który po 11 latach występów w Czechach i na Słowacji wrócił do Polski. Aron popisał się hat-trickiem w starciu z mistrzami Polski – GKS-em Tychy.

- Każdy mocny zespół musi mieć liderów i Aron właśnie jest takim zawodnikiem, który potrafi pociągnąć zespół w trudnym momencie. Cieszymy się, że Aron jest w Zagłębiu, bo wierzyliśmy, że wzmocniony zespół będzie wygrywać. Każdy wie, że jestem mocno związany z piłką nożną i używałem porównania, że przyjście do nas Chmielewskiego, to tak jakby Piotr Zieliński wrócił do jakiegoś klubu w polskiej Ekstraklasie – stwierdził prezydent Chęciński.

- Chmielewski, to także wzmocnienie wizerunkowej całej polskiej ekstraklasy hokejowej. Wielu kibiców na mecze Zagłębia przychodzi również po to, żeby zobaczyć, jak gra Aron Chmielewski, więc stanowi on magnes, który przyciąga. To ogromna promocja dla polskiego hokeja. Mam nadzieję, że nowy selekcjoner skorzysta z umiejętności Arona – nie kryje prezydent Sosnowca.

Czy Polsce uda się powrót do elity, skoro w maju nad Brynicę przyjadą trudni rywale, na czele z Kazachstanem, Francją i Ukrainą?

- Jak się wychodzi na boisko, niezależnie, w co się gra, trzeba wierzyć w powodzenie. Jestem przekonany, że tu, w Sosnowcu, nasi hokeiści zostawią serducho na lodzie, po to, żeby reprezentacja Polski znalazła się w elicie MŚ – ma nadzieję Arkadiusz Chęciński.