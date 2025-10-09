Sensacja! Ikona WRC trafi do F1?

Kalle Rovanpera ogłosił zakończenie kariery w WRC. Fin jest ikoną rajdów samochodowych, lecz teraz - zamiast śrubować kolejne rekordy - stawia sobie inne cele. Mowa nawet o wejściu do Formuły 1.

fot. PAP/EPA
Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera to jeden z najlepszych zawodników w WRC. 25-latek w sezonach 2022 i 2023 sięgał po tytuł mistrza świata. Natomiast już w zeszłym roku nie startował w swojej serii regularnie. Próbował innych aktywności związanych z motorsportem.

 

Teraz Rovanpera zszokował całe środowisko.

 

"Drodzy członkowie społeczności rajdowej, piszę, aby poinformować Was, że zdecydowałem się zakończyć karierę w WRC. Ta decyzja nie była łatwa, ale wiem, że to właściwy krok, bym mógł realizować inne swoje marzenia w motorsporcie" - napisał w swoim oświadczeniu.

 

"Zakochałem się w rajdach jako dziecko i miałem szczęście dorastać wśród legend i idoli, mając możliwość rozpoczęcia jazdy w bardzo młodym wieku. Moim marzeniem było wtedy zostać kierowcą WRC, wygrać rajd i pewnego dnia zostać mistrzem świata. Jestem bardzo dumny, że udało mi się osiągnąć te cele. Ten sport ukształtował mnie i moje umiejętności na niezliczone sposoby, a odchodzę z niego z głęboką wdzięcznością" - dodał Fin.

 

Rovanpera chce skupić się na innych celach i mierzy wysoko. Już od 2026 będzie startował w serii Super Formula. Przesiądzie się zatem do bolidów jednomiejscowych.

 

Występy w japońskich zawodach mają być tylko przygotowaniem przed wejściem do Formuły 2. Fin taki krok planuje na 2027.

 

Co dalej? Mówi się o Formule 1. Rovanpera nadal będzie miał wsparcie ze strony Toyoty. Potencjalnie daje to możliwość powrót do stawki królowej motorsportu kolejnej wielkiej marki.

