Raszynianka w pierwszym meczu okazała się wyraźnie lepsza od Marie Bouzkovej. W walce o ćwierćfinał wygrała z kolei z Belindą Bencic 7:6 (7-2), 6:4.

Rozstawiona z "siódemką" Paolini nie miała w Chinach łatwego przetarcia. W swoim pierwszym spotkaniu wygrała z Yue Yuan 3:6, 6:4, 6:3. W walce o ćwierćfinał jej przeciwniczką była Clara Tauson. Dunka skreczowała jednak w trzecim secie, dając Włoszce awans.

To będzie ósme starcie Świątek i Paolini, a trzecie w tym roku. Wszystkie dotychczasowe meczu padły łupem Polki. Jak będzie tym razem?

Świątek - Paolini. Kto wygrał? Wynik meczu

To pytanie zadają sobie fani tenisa. O tym, jaki był wynik meczu Świątek - Paolini dowiemy się w piątek po południu. Zwyciężczyni tego spotkania awansuje do półfinału.