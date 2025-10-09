Szymon Marciniak sędzią kontrowersyjnego meczu. Poprowadzi spotkanie reprezentacji Izraela

Obecność sportowców z Izraela w międzynarodowych rywalizacjach wywołuje spore kontrowersje. Wszystko przez trwającą obecnie wojnę w Strefie Gazy. Wielu ekspertów i kibiców domaga się wykluczenia Izraela ze zmagań na arenie międzynarodowej. Do tej pory jednak FIFA nie przychyliła się do tych wniosków.

Przez to Izrael nadal bierze udział w kwalifikacjach do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zatem zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w sobotę 11 października odbędzie się spotkanie Norwegia - Izrael.

Jak się okazuje, rozjemcą tego starcia będzie obecnie najsłynniejszych polski arbiter Szymon Marciniak. Jego asystentami będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w roli czwartego sędziego wystąpi Damian Kos. Za system VAR odpowiedzialni będą natomiast Tomasz Kwiatkowski i jego asystent Wojciech Myć.

Norwegia i Izrael rywalizują w grupie I kwalifikacji do mistrzostw świata. Zespół ze Skandynawii zajmuje pierwsze miejsce z 15 punktami po pięciu spotkaniach, natomiast piłkarze z Izraela plasują się na trzeciej pozycji z dziewięcioma "oczkami".

