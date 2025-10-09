Tabela polskiej grupy eliminacyjnej MŚ 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Jako pierwsi na boisko wyszły reprezentacje Finlandii oraz Litwy. Goście prowadzili po golu Pijusa Sirvysa, ale w drugiej połowie gospodarze odpowiedzieli trafieniami Benjamina Kallmana oraz Adama Makrhieva. Finlandia wygrała 2:1.



W drugim czwartkowym spotkaniu Malta zmierzyła się z Holandią. Mecz zakończył się zwycięstwem faworytów 4:0. Dwa gole strzelił Cody Gakpo, a po bramce dorzucili Tijani Reijnders i Memphis Depay.



Polska w czwartek nie grała. Przed nią spotkanie z Litwą, które odbędzie się już w niedzielę 12 października. Z kolei Holandia zagra z Finlandią.

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)

1. Holandia 5, 4, 1, 0, 18-3, 13

2. Polska 5, 3, 1, 1, 8-4, 10

3. Finlandia 6, 3, 1, 2 8-9, 10

4. Litwa 6, 0, 3, 3, 6-9, 3

5. Malta 6, 0, 2, 4, 1-16, 2