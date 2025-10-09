Tam zagra reprezentacja Polski! Kibice mogą być zadowoleni

Grupowymi rywalkami Biało-Czerwonych będą też Słowaczki, z którymi zespół trenera Karola Kowalewskiego zmierzy się na początek kwalifikacji 12 listopada w Bratysławie, a w sosnowieckiej hali podejmie w rewanżu 11 marca 2026.

- Koszykarskie emocje z udziałem polskich zawodniczek? Tylko w Sosnowcu! Domowe mecze Polek, co niezwykle nas cieszy, odbędą się w Arenie Sosnowiec. W listopadzie będziemy gościć zespół Rumunii i ekipę Cypru. Bilety już niebawem w sprzedaży – dodał Chęciński.

W pierwszej fazie eliminacji powalczy 27 zespołów, które podzielono na siedem grup - z których sześć będzie czterozespołowych, a jedna z trzema ekipami. W tej fazie nie muszą rywalizować czołowe drużyny Starego Kontynentu, które walczyć będą w eliminacjach do MŚ 2026.

Pierwszy etap kwalifikacji ME 2027 potrwa od 9 listopada do 18 marca 2026, w dwóch okienkach (w każdym koszykarki rozegrają po trzy mecze). Awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem - w sumie 17 drużyn.

Polska zajmuje obecnie 21. miejsce w rankingu w Europie (i 43. w świecie), zaś z grupowych rywali najwyżej jest Słowacja (była w pierwszym koszyku w rozstawieniu) - 16. pozycja w Europie (28. w świecie). Rumunia plasuje się na Starym Kontynencie na 29., a Cypr na 36. miejscu.

Od drugiej fazy kwalifikacji ME 2027 walczyć będą już drużyny: Czech, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Francji, Turcji, które w marcu 2026 czekają eliminacje do mistrzostw globu 2026, a także Niemcy. Ten ostatni zespół jest gospodarzem MŚ i udział w turnieju ma gwarantowany, ale w eliminacjach ME będzie musiał startować.

Druga runda kwalifikacji z udziałem 24 drużyn (sześć grup po cztery zespoły) potrwa od listopada 2026 do lutego 2027. Losowanie grup odbędzie się latem 2026 r. Z każdej z sześciu grup do finałów awansują po dwie najlepsze - w sumie 12 reprezentacji.

Po raz drugi w historii kobiecy Eurobasket zorganizują cztery państwa: Belgia, Finlandia, Litwa i Szwecja. Kraje-gospodarze turnieju w 2027 r. mają zapewniony udział w czempionacie i będą uczestniczyć w eliminacjach na innych zasadach - zagrają w jednej grupie (H) w terminach przeznaczonych na eliminacje, ale wyniki sportowe nie będą się liczyć. Ta czwórka dołączy do 12 wyłonionej w dwustopniowych kwalifikacjach ME.

Będzie to 41. edycja czempionatu Starego Kontynentu. Reprezentacji Polski, mistrza kontynentu z 1999 roku, zabrakło w tegorocznych finałach piąty raz z rzędu. Tegoroczny jubileuszowy turniej, w czerwcu, odbywał się w Grecji, Czechach, Niemczech i Włoszech.

Koszykarki Belgii po raz drugi z rzędu zdobyły złoty medal, pokonując w finale w Pireusie Hiszpanki 67:65. Brąz wywalczyły Włoszki, które na podium stanęły po raz pierwszy od 30 lat.

Program grupowych meczów Polek:

12.11 Słowacja – Polska (Bratysława)

15.11 Polska – Rumunia (Sosnowiec)

18.11 Polska – Cypr (Sosnowiec)

11.03 2026 Polska – Słowacja (Sosnowiec)

14.03 2026 Cypr – Polska

17.03 2026 Rumunia – Polska

PAP