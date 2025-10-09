Trenerzy drużyn PlusLigi w nowym sezonie 2025/2026. Kto prowadzi czołowe polskie kluby siatkarskie?

W letniej przerwie między sezonami w drużynach PlusLigi doszło do wielu zmian kadrowych. Nie dotyczą one wyłącznie zawodników. Hitów transferowych nie brakowało również wśród szkoleniowców.

Do zmiany trenerów doszło w siedmiu klubach, czyli w połowie drużyn, które przystąpią do sezonu 2025/2026 w PlusLidze. Dla porównania - w 2024 roku przed sezonem szkoleniowców wymieniło osiem z szesnastu klubów, a w 2023 - tylko jeden.

Nowi szkoleniowcy poprowadzą m.in. drużynę mistrza Polski (Bogdanka LUK Lublin), brązowego medalisty (PGE Projekt Warszawa) oraz czwartej drużyny ostatniego sezonu (JSW Jastrzębski Węgiel).

Wśród pierwszych trenerów czternastu drużyn jest siedmiu Polaków. Po dwóch przedstawicieli mają Francja i Włochy, a po jednym Finlandia, Hiszpania oraz Łotwa.

Kto w nadchodzących rozgrywkach poprowadzi drużyny siatkarskie grające w PlusLidze? Trenerzy klubów PlusLigi w nowym sezonie 2025/2025 w galerii zdjęć: