Koszykarki MB Zagłębie Sosnowiec wygrały w Pucharze Europy

Grupowymi rywalami zespołu trenera Piotra Gliniaka są też SL Benfica Lizbona i hiszpański BAXI Ferrol. Czeska drużyna przebiła się do fazy grupowej z kwalifikacji.



W pierwszej kolejce doszło do zmiany gospodarza spotkania, które miało zostać rozegrane w Ostrawie, ale tamtejsza hala była zajęta.

Rok temu sosnowiczanki zajęły pierwsze miejsce w grupie, odnotowując komplet sześciu wygranych, ale w 1/16 finału trafiły na francuski UFAB49 Angers, przegrały dwa razy i odpadły z rywalizacji.

To był drugi sezon sosnowiczanek w tych rozgrywkach. W poprzednim wyszły z grupy z trzeciej pozycji, a w 1/32 finału musiały uznać wyższość tureckiego Galatasaray Stambuł.

MB Zagłębie Sosnowiec - SBS Ostrawa 86:69 (17:20, 17:17, 36:12, 16:20)

MB Zagłębie: Catherine Reese 22, Sydney Taylor 21, Klaudia Niedźwiedzka 15, Martyna Pyka 8, Matea Tadic 6, Natalia Kurach 6, Maria Burliga 6, Aleksandra Kuczyńska 2,Ewelina Jackowska 0,Martyna Kozik 0, Nadia Kłobukowska 0.

Najwięcej punktów dla SBS Ostrawa: Aleah Nelson 15, Iva Belosevic 15, Lucie Valkova 14.

ST, PAP