Tauron Liga siatkarek wystartowała! Porażka beniaminka na inaugurację
#VolleyWrocław wygrał z drużyną EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 w meczu pierwszej kolejki Tauron Ligi. To spotkanie rozpoczęło nowy sezon ekstraklasy siatkarek. Emocje przyniosła jedynie premierowa partia, którą zwieńczyła gra na przewagi; dwa kolejne sety toczyły się już pod dyktando gospodyń.
#VolleyWrocław - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Skrót meczu
Pierwszy punkt nowego sezonu Tauron Ligi siatkarek
TOP 10 akcji meczu #VolleyWrocław - Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki
Aimee Lemire - najlepsze akcje MVP meczu #VolleyWrocław – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki
Pierwszy punkt nowego sezonu Tauron Ligi zdobyła blokiem środkowa wrocławskiej ekipy Emilia Kaczmarzyk. W premierowej partii nie brakowało zwrotów akcji. Lepiej rozpoczęły siatkarki beniaminka (5:7), później do głosu doszył wrocławianki (11:9), ale środkowa część seta należała do ekipy przyjezdnych. W pewnym momencie siatkarki LOS odskoczyły na cztery oczka (16:20), ale końcówka należała do wrocławianek, które lepiej prezentowały się w ataku i polu zagrywki. Gospodynie przegrywały 20:23, ale wyrównały, gdy asem po taśmie popisała się Kaczmarzyk (23:23). Seta zamknęła gra na przewagi, którą rozstrzygnęła zagrywką Diana Frankevych (27:25).
W drugiej odsłonie nie było wielkich emocji. Wyrównany był jedynie początek (9:8), a w środkowej części seta skutecznie grające gospodynie odjechały przeciwniczkom (17:12). Później wygrały cztery kolejne akcje (21:13) i zapewniły sobie komfort w końcówce. Seta znów zakończył as, tym razem w wykonaniu Martynyny Łazowskiej (25:15).
Na początku trzeciego seta w pole zagrywki powędrowała Aimee Lemire i wrocławianki wygrały osiem akcji z rzędu (8:2). Takie otwarcie właściwie ustawiło seta - gospodynie grały pewnie, swobodnie i dominowały na parkiecie. Po ataku Natalii Dróżdż różnica wzrosła do dziesięciu oczek (15:5), a później gospodynie jeszcze powiększyły przewagę (20:7). Zwycięstwo #VolleyWrocław w tym jednostronnym secie i całym spotkaniu przypieczętowała skutecznym atakiem ze środka Dróżdż (25:10).
Najwięcej punktów: Barbara Dapić (19), Diana Frankevych (13), Aimee Lemire (13), Natalia Dróżdż (11) – Wrocław; Barbara Zakościelna (10) – LOS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (9–5) i dominowały w polu serwisowym (9–1). MVP: Aimée Lemire (7/21 = 33% skuteczności w ataku + 3 asy + 3 bloki; 67% pozytywnego przyjęcia.
#VolleyWrocław – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (27:25, 25:15, 25:10)
#VolleyWrocław: Martyna Łazowska, Aimee Lemire, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić, Diana Frankevych, Natalia Dróżdż – Alika Lutsenko (libero) oraz Joanna Garncarz, Martyna Wysoczańska (libero). Trener: Wojciech Kurczyński
LOS: Marta Budnik, Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Zofia Ejsmont, Paulina Reiter, Agata Sklepik – Anna Bodasińska (libero) oraz Matylda Woźny, Malwina Stachowiak, Katarzyna Kowalczyk, Martyna Piszcz. Trener: Bartosz Kujawski.
