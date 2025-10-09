Wielka sensacja w Szanghaju! Monakijczyk zagra w półfinale

Piękny czas przeżywa Valentin Vacherot. 204. zawodnik rankingu ATP do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju dostał się z eliminacji. W nich odprawił odpowiednio Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego i Kanadyjczyka Liama Draxla.

W drabince głównej Vacherot w żadnym ze spotkań nie był faworytem. Mimo to poradził sobie kolejno z Serbem Laslo Djere, Kazachem Aleksandrem Bublikiem, Czechem Tomasem Machacem i Holendrem Tallonem Griekspoorem.

W ćwierćfinale na Monakijczyka czekało jeszcze trudniejsze wyzwanie. Mierzył się z rozstawionym z "10" Duńczykiem Holgerem Rune. Wyżej notowany tenisista od startu narzucił własne warunki. Pierwszy set pewnie trafił na jego konto, wygrał wynikiem 6:2.

Vacherot nie złożył broni. Drugą partię otworzył od prowadzenia 3:1, lecz momentalnie stracił przewagę. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, a w nim więcej nerwów zachował Monakijczyk, który triumfował do czterech i doprowadził do wyrównania.

Decydująca odsłona zmagań w początkowej fazie należała do podających. Taki stan rzeczy zmienił się w siódmym gemie. Vacherot przełamał Rune i odskoczył.

Problemy nadeszły, gdy Monakijczyk serwował po triumf. Dwa break pointy miał wtedy Duńczyk, lecz Vacherot zachował zimną krew i zamknął całe spotkanie, awansując do półfinału szanghajskiego "tysięcznika" i odnosząc największy sukces w karierze.

Reprezentant Monako czeka na swojego następnego przeciwnika. Tym będzie turniejowa "4" Serb Novak Djoković lub Belg Zizou Bergs.

Valentin Vacherot - Holger Rune 2:6, 7:6(4), 6:4