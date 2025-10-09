Wielka sensacja w Szanghaju! Monakijczyk zagra w półfinale

Julian CieślakTenis

Piękny sen Valentina Vacherota trwa. Monakijczyk sprawił kolejną sensację. Tym razem wyeliminował rozstawionego z "10" Duńczyka Holgera Rune i zameldował się w półfinale prestiżowej imprezy ATP Masters 1000 w Szanghaju.

fot. PAP/EPA
Valentin Vacherot

Piękny czas przeżywa Valentin Vacherot. 204. zawodnik rankingu ATP do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju dostał się z eliminacji. W nich odprawił odpowiednio Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego i Kanadyjczyka Liama Draxla.

 

W drabince głównej Vacherot w żadnym ze spotkań nie był faworytem. Mimo to poradził sobie kolejno z Serbem Laslo Djere, Kazachem Aleksandrem Bublikiem, Czechem Tomasem Machacem i Holendrem Tallonem Griekspoorem.

 

W ćwierćfinale na Monakijczyka czekało jeszcze trudniejsze wyzwanie. Mierzył się z rozstawionym z "10" Duńczykiem Holgerem Rune. Wyżej notowany tenisista od startu narzucił własne warunki. Pierwszy set pewnie trafił na jego konto, wygrał wynikiem 6:2.

 

Vacherot nie złożył broni. Drugą partię otworzył od prowadzenia 3:1, lecz momentalnie stracił przewagę. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, a w nim więcej nerwów zachował Monakijczyk, który triumfował do czterech i doprowadził do wyrównania.

 

Decydująca odsłona zmagań w początkowej fazie należała do podających. Taki stan rzeczy zmienił się w siódmym gemie. Vacherot przełamał Rune i odskoczył.

 

Problemy nadeszły, gdy Monakijczyk serwował po triumf. Dwa break pointy miał wtedy Duńczyk, lecz Vacherot zachował zimną krew i zamknął całe spotkanie, awansując do półfinału szanghajskiego "tysięcznika" i odnosząc największy sukces w karierze.

 

Reprezentant Monako czeka na swojego następnego przeciwnika. Tym będzie turniejowa "4" Serb Novak Djoković lub Belg Zizou Bergs.

 

Valentin Vacherot - Holger Rune 2:6, 7:6(4), 6:4

 

